レースが行われた中山競馬場(c)netkeiba

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　21日、中山競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・16頭)は、逃げて直線で後続を突き放した斎藤新騎手騎乗の4番人気キュクロープス(牡2、栗東・高橋康之厩舎)が、2番人気サマースピリット(牝2、美浦・国枝栄厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒8(良)。

　さらにクビ差の3着に3番人気パワースナッチ(牡2、美浦・武市康男厩舎)が入った。なお、1番人気ハーバードスクエア(牝2、美浦・木村哲也厩舎)は7着に終わった。

　勝ったキュクロープスは、父サンダースノー、母トーホウスプライト、その父ディープインパクトという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆キュクロープス(牡2)
騎手:斎藤新
厩舎:栗東・高橋康之
父:サンダースノー
母:トーホウスプライト
母の父:ディープインパクト
馬主:東豊物産
生産者:竹島幸治

【全着順】
1着　キュクロープス　4人気
2着　サマースピリット　2人気
3着　パワースナッチ　3人気
4着　ザローズハーツ　7人気
5着　ナムラペルル　13人気
6着　ザカリナン　5人気
7着　ハーバードスクエア　1人気
8着　ヤマメキング　9人気
9着　バーンズベリー　8人気
10着　サイモングリット　12人気
11着　アイファーリーオー　15人気
12着　ウタカタ　16人気
13着　レオネッサ　10人気
14着　ウインティターニア　6人気
15着　トープ　11人気
16着　コガクボウ　14人気