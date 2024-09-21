21日、中山競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・16頭)は、逃げて直線で後続を突き放した斎藤新騎手騎乗の4番人気キュクロープス(牡2、栗東・高橋康之厩舎)が、2番人気サマースピリット(牝2、美浦・国枝栄厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒8(良)。

さらにクビ差の3着に3番人気パワースナッチ(牡2、美浦・武市康男厩舎)が入った。なお、1番人気ハーバードスクエア(牝2、美浦・木村哲也厩舎)は7着に終わった。

勝ったキュクロープスは、父サンダースノー、母トーホウスプライト、その父ディープインパクトという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆キュクロープス(牡2)

騎手:斎藤新

厩舎:栗東・高橋康之

父:サンダースノー

母:トーホウスプライト

母の父:ディープインパクト

馬主:東豊物産

生産者:竹島幸治

【全着順】

1着 キュクロープス 4人気

2着 サマースピリット 2人気

3着 パワースナッチ 3人気

4着 ザローズハーツ 7人気

5着 ナムラペルル 13人気

6着 ザカリナン 5人気

7着 ハーバードスクエア 1人気

8着 ヤマメキング 9人気

9着 バーンズベリー 8人気

10着 サイモングリット 12人気

11着 アイファーリーオー 15人気

12着 ウタカタ 16人気

13着 レオネッサ 10人気

14着 ウインティターニア 6人気

15着 トープ 11人気

16着 コガクボウ 14人気