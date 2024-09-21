21日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・14頭)は、2番手追走から直線の競り合いを制した池添謙一騎手騎乗の2番人気ザラタン(牝2、栗東・中竹和也厩舎)が、逃げて最後まで食い下がった12番人気アルサクレイグ(牝2、栗東・高橋康之厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒9(良)。

さらにアタマ差の3着に6番人気ブラックケリー(牝2、栗東・長谷川浩大厩舎)が入った。なお、1番人気サトノスピカ(牝2、栗東・須貝尚介厩舎)は5着に、3番人気ジーティードレス(牝2、栗東・辻野泰之厩舎)は6着に終わった。

勝ったザラタンは、父キズナ、母カメキチ、その父Mizzen Mastという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ザラタン(牝2)

騎手:池添謙一

厩舎:栗東・中竹和也

父:キズナ

母:カメキチ

母の父:Mizzen Mast

馬主:加藤誠

生産者:ノースヒルズ

【全着順】

1着 ザラタン 2人気

2着 アルサクレイグ 12人気

3着 ブラックケリー 6人気

4着 コンセントレイト 10人気

5着 サトノスピカ 1人気

6着 ジーティードレス 3人気

7着 ドラゴンブースト 11人気

8着 サラダ 8人気

9着 マテンロウブレイブ 4人気

10着 ファウストラーゼン 9人気

11着 ストンプ 5人気

12着 ゼンダントモニ 14人気

13着 ボーヌロマネ 13人気

14着 ブリックンクリック 7人気