2歳新馬戦を制したザラタン(c)netkeiba

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　21日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・14頭)は、2番手追走から直線の競り合いを制した池添謙一騎手騎乗の2番人気ザラタン(牝2、栗東・中竹和也厩舎)が、逃げて最後まで食い下がった12番人気アルサクレイグ(牝2、栗東・高橋康之厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒9(良)。

　さらにアタマ差の3着に6番人気ブラックケリー(牝2、栗東・長谷川浩大厩舎)が入った。なお、1番人気サトノスピカ(牝2、栗東・須貝尚介厩舎)は5着に、3番人気ジーティードレス(牝2、栗東・辻野泰之厩舎)は6着に終わった。

　勝ったザラタンは、父キズナ、母カメキチ、その父Mizzen Mastという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ザラタン(牝2)
騎手:池添謙一
厩舎:栗東・中竹和也
父:キズナ
母:カメキチ
母の父:Mizzen Mast
馬主:加藤誠
生産者:ノースヒルズ

【全着順】
1着　ザラタン　2人気
2着　アルサクレイグ　12人気
3着　ブラックケリー　6人気
4着　コンセントレイト　10人気
5着　サトノスピカ　1人気
6着　ジーティードレス　3人気
7着　ドラゴンブースト　11人気
8着　サラダ　8人気
9着　マテンロウブレイブ　4人気
10着　ファウストラーゼン　9人気
11着　ストンプ　5人気
12着　ゼンダントモニ　14人気
13着　ボーヌロマネ　13人気
14着　ブリックンクリック　7人気