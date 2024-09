日常的なゲーム操作を自動化！Brook Gaming「ニャンパッド」

Brook Gamingは、2024年東京ゲームショウに参加し、人気モバイルゲーム『にゃんこ大戦争』向けに専用設計されたゲームコントローラー「ニャンパッド」を展示!

Brook Gaming「ニャンパッド」

製品名 :ニャンパッド

対応プラットフォーム:Android、iOS、PC

製品サイズ :120*70*18 mm

重量 :78g

素材 :ABS/PC

バッテリー容量 :40時間のプレイ時間

充電方式 :Type C

対応ワイヤレス技術 :Bluetooth

自動更新機能 :ファームウェア更新

Brook Gamingは、2024年東京ゲームショウに参加し、人気モバイルゲーム『にゃんこ大戦争』向けに専用設計されたゲームコントローラー「ニャンパッド」を展示します。

本製品は、Brook Gamingの革新的な技術を活かし、プレイヤーのニーズを最大限に考慮したもので、より簡単で強力な操作体験を提供することを目指しています。

■直感的なボタン配置

「ニャンパッド」の最大の特徴は、直感的なボタンです。

ボタン配置は緻密に設計されており、プレイヤーがゲーム中に煩わしい操作をする必要がなく、スムーズに多様な操作を実行できます。

これにより、誰でも簡単に操作に慣れ、操作効率が大幅に向上し、あらゆるプレイヤーが快適に使用できるようになっています。

■マクロ録画機能

次に注目すべき点は、マクロ録画機能です。

この機能により、日常的なゲーム操作を自動化できます。

例えば、繰り返しの攻撃指令や資源収集ステージなど、1回設定すれば、システムが自動的に実行します。

これにより、作業の効率が向上し、長時間の操作が必要な場面でも疲労を軽減し、ゲーム体験を一層向上させます。

■32段階の速度調整

また、32段階の速度調整機能は、プレイヤーに高い柔軟性を提供します。

32段階にわたる速度の微調整が可能で、ゲーム内の異なる場面に応じてゲームペースを自由にカスタマイズできます。

高速な動きから精密な操作まで、ボタンひとつで簡単に切り替え可能です。

この機能は、『にゃんこ大戦争』の様々なステージにおいて特に効果的で、戦況に応じた迅速な戦略調整を可能にし、より深いゲーム体験を楽しめます。

■自動にループしてくれる「サボるモード」

さらに、「ニャンパッド」にはサボるモードも搭載されています。

このモードでは、特定の動作を自動的にループ実行でき、モンスター討伐や資源収集といった繰り返し作業を手軽にこなすことが可能です。

プレイヤーは手動操作の手間を省き、忙しい時や気軽にゲームを楽しみたい時にも最適です。

この機能は時間を節約しつつ、ゲーム進行を効率的に進めることができます。

■片手での軽量操作

長時間のゲームプレイに対応するため、片手での軽量操作設計も大きな特徴です。

「ニャンパッド」は軽量で持ち運びやすく、通勤や日常の隙間時間にも簡単に使用できます。

片手での操作が可能なため、長時間にわたるゲームプレイでも疲れにくく、プレイヤーに快適な操作体験が提供されます。

■マルチプラットフォーム対応

さらに、Brook Gamingは「ニャンパッド」をマルチプラットフォーム対応にしました。

このコントローラーはiOS、Android、PCに対応しており、モバイルゲームだけでなく、PCでも『にゃんこ大戦争』を楽しめます。

これにより、プレイヤーはさまざまなデバイスで遊べる自由を手に入れ、日常のゲームライフをより充実させることができます。

