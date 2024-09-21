¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡¤½¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ª¾Ð¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¿·½Î¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶ÚÆù·ÏYouTuber¤Î¥³¥¢¥é¾®Íò¤¬Å°Äì»ØÆî¡ª
Ç¯¡¹¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¶áÇ¯¤Î¶Ú¥È¥ì¥Ö¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤½¤ÎÃÃ¤¨¤¢¤²¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥È¡×¤ÎºòÇ¯¤ÎÎß·×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤Ï8357¿Í¤È¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ê¤ó¤È135¡ó¤â¥¢¥Ã¥×¡£
º£Ç¯8·î¤Ë½é¤á¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿´±¸øÄ£¤ÎÃËÀ¿¦°÷¡Ê50Âå¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶á¾ì¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥È¤ÎÂç²ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤º¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍ½ÁªÇÔÂà¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æü¤Ë¾Æ¤±¤¿È©¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¾Ð¤¦¡£
Âç¤¤ÊÂç²ñ¤À¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¤®¤Ã¤Á¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÃ¤¨¤¢¤²¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë
¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ºòÇ¯7·î¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ£ß·¸Þ·îÁª¼ê¤¬FWJ¡ÊFitness World Japan¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖMOLA CUP¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥´¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥È¡×ÆÊÌÚÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯°ìÈÌ¤ÎÉô¡Ê168¥»¥ó¥Á°Ê²¼µé¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ¼¤òÀø¤á¤ë¤Î¤ÏË¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤À¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥Ö¡¼¥à¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÃÏÊýÂç²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¤äÂÎ½Å¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤Ç¥¯¥é¥¹¤¬ºÙ¤«¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÃ¯¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¥¯¥é¥¹¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬¤½¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿......¤Ê¤ó¤ÆÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ÚÆù³¦·¨¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÁÇ¿Í¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¿·½Î¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô27Ëü¿Í°Ê¾å¤òÊú¤¨¤ë¿Íµ¤¶Ú¥È¥ì·ÏYouTuber¤Î¥³¥¢¥é¾®Íò»á¤À¡£¥³¥¢¥é¤µ¤ó¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿Íµ¤¶Ú¥È¥ì·ÏYouTuber¤Î¥³¥¢¥é¾®Íò»á
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç......Â¤ê¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢¥³¥¢¥é¾®Íò¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¶ÚÆù¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤ò¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡×¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÃËÀ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÏÂ¾¤ËÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡Ö¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¡×¤ä¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÂÎ¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼¤¤¤¤Ê¤êÆñ¤·¤½¤¦¤À......¡£¤Ç¤â¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤ÏºÇ¶á¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤È¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡¶ÚÆù¤ÎÎÌ¤È¹Ê¤ê¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¶¥¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÏµÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤«¤éÏª½Ð¤¹¤ë¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¾õ¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀü¤¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤È°ã¤Ã¤ÆµðÂç¤ÊµÓ¤¬É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢"³¤¤¬»÷¹ç¤¦"¤è¤¦¤Ê¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÈþ¤·¤µ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯Åª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÅª¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥³¥¢¥é¾®Íò»á¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤È¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Î¤É¤Á¤é¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤â½Ð¾ì·Ð¸³¤¢¤ê
¡¼¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼......¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯Æü¤Ë¾Æ¤±¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·È©¤¬Çò¤¤¤È¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ç¶ÚÆù¤Î±úÆÌ¤Ë¤è¤ë±Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"¥«¥Ã¥È"¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¹Ê¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¹õ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤ÊÂç²ñÁ°¤ÏÈ©¤ò¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡£
¡¼¡¼¤¿¤·¤«¤ËÉ¹¾å¤Ç¤ÏÈþÇò¤À¤Ã¤¿Æ£ß·Áª¼ê¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¤Ð¤ê¤Ð¤ê¤Î¤³¤ó¤¬¤ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÇÂåÉ½Åª¤ÊÃÄÂÎ¤È¤¤¤¦¤È¡ÖJBBF¡×¡ÊJapan Bodybuilding & Fitness Federation¡Ë¤È¡ÖFWJ¡×¡ÊFitness World Japan¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
JBBF¤ÏJOC¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸·³Ê¤Ê¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢IFBB¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î»±²¼¤Ë¤¢¤ëFWJ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë¥×¥íÂç²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿Ãæ±û¤¬¥³¥¢¥é¾®Íò»á
¡¼¡¼¤³¤Î2ÃÄÂÎ¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤¬¿Íµ¤¤È¡©
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡JBBF¤ÈFWJ¤ÏÆóÂçµðÆ¬´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿Âç²ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥È¡×¤ä¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÈ¯Â¤·¶ÚÆù¥Ö¡¼¥à¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¥³¥¢¥é¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢JBBF¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤Ø¤È½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡ËÍ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤Î¥Ù¥¹¥Ü¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ÏÅÐÎµÌçÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥Ç¥ëÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤È¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤È¤ÏÊÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥Ü¤¬½Ð¾ì¼Ô¤Ë¤É¤³¤«Í¥ÅùÀ¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ëÂç²ñ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¥¹¥¿¡Ê¸µÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¤Î½Ð¾ì¼Ô¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÍÛ¥¥ã¤Ç¥®¥é¤Ä¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡£
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥È¤Ï½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÂç²ñ¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ïª½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¤¥«¥Æ¥´¥êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥ì¥Ù¥ë¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÂç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡¤¦¡Á¤ó¡¢³ÆÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿³ºº´ð½à¤ä¾ò·ï¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÈæ¤Ù¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÄÂÎ¤É¤³¤í¤«¡¢¿ôÇ¯Á°¤È¥È¥ì¥ó¥É¤¬°ã¤Ã¤Æ¿³ºº·¹¸þ¤âÈùÌ¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤¬°ìÈÖ¥¹¥´¥¤¡©
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡TBBF¡ÊJBBFÅìµþÏ¢ÌÁ¡Ë¼çºÅ¤ÎÅìµþ¥Î¡¼¥Ó¥¹¡ÊÂè29²óÅìµþ¥Î¡¼¥Ó¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñÃË»Ò75¥¥íÄ¶µé¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ¡Ë¤¤ó¤Ë·¯¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Î¡¼¥Ó¥¹¤ÏÆþ¤ê¸ýÅª¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢·Ý¿Í¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ê¤é¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥´¤¤¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤âÆ±¤¸Âç²ñ¤Î75¥¥í°Ê²¼µé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡ª¡£
¡¼¡¼¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥³¥¢¥é¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î¶ÚÆù·Ý¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥³¥¢¥é¾®Íò¡¡ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½ã¿è¤Ë¶ÚÆù¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é·Ý¿Í¥¤¥Á¡£¤Þ¤¡Èà¤Ï¶ÚÆù·Ý¿Í¤Ê¤Î¤Ë¾åÍç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥³¥¢¥é¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¿¤«¤¬¶ÚÆù¡¢¤µ¤ì¤É¶ÚÆù¡£¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¶ÚÆù¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£º£Ç¯¤ÏÃ¯¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¤Ë¤®¤ï¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éð¾¾Í¤µ¨¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥³¥¢¥é¾®Íò