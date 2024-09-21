¡Ö¡È½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Apink½Ð¿È¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¡¢¡Ø²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤¬Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡Ù¤Î´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¡¢Ïª½Ð¤¬¤À¤ó¤À¤ó²á·ã¤Ë¡Ä¡©
ºÇ¶á¡¢¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦»°À¶Æ¶¡Ê¥µ¥à¥Á¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡Ù¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
9·î15Æü¡¢ºÇ½ª²ó¤¬´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¸½¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤½¤¦¤À¡£»ä¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç³Ú¤·¤¯ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ÄÇ°¡£¡Ø²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡Ù¤¬¤Ê¤¤½µËö¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡Ù¤Ï¡¢Áê¼¡¤°»ö¶È¼ºÇÔ¤ÇÁ´ºâ»º¤òÁ´¤Æ»È¤¤²Ì¤¿¤·¡¢Î¥º§¤·¤¿Éã¿Æ¤Î¥Ô¥ç¥ó¡¦¥à¥¸¥ó¡Ê±é¼Ô¥Á¡¦¥¸¥Ë¡Ë¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤Î¥¯¥à¡¦¥¨¥è¥ó¡Ê±é¼Ô¥¥à¡¦¥¸¥¹¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æµ¯¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¡£
·àÃæ¤Ç¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÈºÆº§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹Éã¿Æ¤ò¸£À©¤¹¤ë¥Ô¥ç¥ó¡¦¥ß¥ìÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¥Ô¥ç¥ó¡¦¥ß¥ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥ß¥ì¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÏÃ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤ÎÀÕÇ¤´¶¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
Èà½÷¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÉéÃ´¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ì¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£ºîÉÊ¤ò¤¦¤Þ¤¯½ª¤¨¤ì¤Ð»ä¤â¥ß¥ì¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÁªÂò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½øÈ×¤ËÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿»þ¡¢´ÆÆÄ¤¬¡È¥ß¥ì¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥ß¥ì¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤â¥ß¥ì¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤»¤Ð¥ß¥ì¤ò¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Ç¤¡¢Í¦µ¤¤òÆÀ¤¿¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ô¥ç¥ó¡¦¥ß¥ì¤È¼«¿È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¡Ö¥ß¥ì¤È°ã¤¦ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂ¿¤¤¡£»ä¤â¤³¤Î»Å»ö¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïº¬À¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ß¥ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¿¦¶ÈÅª¤Ë¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ñÎÁ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¸¡º÷¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£°áÁõ¤â»î°Æ¤òÄ¾ÀÜÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¥Ô¥ç¥ó¡¦¥ß¥ì¤òÃæ¿´¤ËºîÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥ß¥ì¤ÏºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ÍÊª¤È½Ð²ñ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¡Ö¾õ¶·¡¢¥·¡¼¥ó¡¢²ñ¤¦¿ÍÊª¤´¤È¤Ë°ã¤¦É½¸½¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬ºîÉÊ¤Ç°ìÈÖ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Ï°¦Áþ¤Î´Ø·¸¡£ºÇ½é¡¢´¶¾ð¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤Ù¤¤«Çº¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢ÀèÇÚ¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈÉã¿Æ¤È´Ø·¸¤¬½¤Éü¤·¤ÆºÆ¤Ó¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¥ß¥ì¤Î´¶¾ðÀþ¤¬¤è¤¯É½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½Ð±é¤ò·è¿´¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éËä¤á¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢°ìÃÊ³¬°ìÃÊ³¬¿Ê¤à¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¥ß¥ì¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¡¢¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´ÆÆÄ¤äÀèÇÚ¡¢Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÂçÀÚ¤Ê±ï¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é±éµ»ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç°ìÁØÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÈ¿±þ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤ÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¶ì¸À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤â»ä¤Ë¤¯¤ì¤ë´Ø¿´¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òËä¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤â±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¬¤é100¡óËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤â·ë²Ì¤â¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤ÆÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
2011Ç¯¡¢Apink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â»Ï¤á¤¿¡£
Èæ³ÓÅªÁá¤¯¤«¤é±éµ»¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö±éµ»¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Íß¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬±éµ»¤Î¤è¤¦¤À¡£ºîÉÊ¤ò¤¹¤ëÅÙ¤ËÊä´°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡¤ÎºîÉÊ¤ò¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
·ÝÇ½³¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ14Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¡¢10Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤¬Áá¤¯¼Ò²ñÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÍÄ¤¤Ç¯¤ÇÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Áá¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯À®½Ï¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Âç¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤Ç¥ß¥ì¤âÉã¿Æ¤Î¤»¤¤¤Ç²ÈÄí¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ª¤¦¤È·è¿´¤·¤ÆÁá¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ï¶¦´¶¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»þ´Ö¤òÌá¤·¤Æ¤â¤³¤Î¿¦¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤éºÆ¤Ó¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ç³Ú¤·¤¤¡£»ä¤ÎÀ³Ê¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¹ç¤¦¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Íß¤¬¤¢¤ë¡×¤È±éµ»¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¤Ï¡¢¡Ø²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡Ù¤¬¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Þ¤À½÷Í¥¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò·Àµ¡¤Ë¡È½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ëÆ§¤ßÂæ¤ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Í¦µ¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÀ¤¿¤Î¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¡×¤Èº£ºî¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾åÃÏÆ»¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î´ê¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥Ê¥¦¥ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯4·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Apink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤è¤¯Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎºÙ¤µ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ê¤Î¹ø¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤âÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿2021Ç¯4·î¡¢½÷Í¥³èÆ°¤Î¤¿¤áYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¡£ÍâÇ¯¤Î2022Ç¯4·î¡¢11Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤¿Apink¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¡£