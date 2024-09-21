中国人民政治協商会議成立75周年大会、北京で開催
20日、中国人民政治協商会議成立75周年祝賀大会に出席し、重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
【新華社北京9月21日】中国共産党中央委員会と中国人民政治協商会議（政協）全国委員会は20日午前、北京の全国政協礼堂で中国人民政治協商会議成立75周年祝賀大会を盛大に開催した。習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が出席し、重要演説を行った。
20日、中国人民政治協商会議成立75周年祝賀大会に出席した習近平、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏ら。（北京＝新華社記者/鞠鵬）
20日、中国人民政治協商会議成立75周年祝賀大会に出席し、重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者/謝環馳）
20日、北京の全国政協礼堂で開かれた中国人民政治協商会議成立75周年祝賀大会。（北京＝新華社記者/申宏）
20日、中国人民政治協商会議成立75周年祝賀大会を主宰する王滬寧中国共産党中央政治局常務委員・政協全国委員会主席。（北京＝新華社記者/王曄）