パティシエ仕込みのシロップが秀逸！ 渋谷駅直結ビルで食べられる、天然氷のふわふわかき氷（東京・渋谷）

渋谷 これがかき氷(東京・渋谷)



2024年7月25日、渋谷駅に直結する商業施設「渋谷スクランブルスクエア」地下2階にかき氷専門店「渋谷 これがかき氷」がオープンしました。本店は、埼玉県川越市にある「川越 これがかき氷」(通称これかき)です。「世界中の方々においしいかき氷を召し上がっていただきたい」との思いから、渋谷への出店を決意したといいます。



2016年にオープンした川越の本店は、老舗旅館の一角を改装した風情溢れる空間。元パティシエの店主が作る完成度の高いシロップと、素材にもこだわったかき氷がいただけます。

氷は、大正13年創業の製氷メーカー・小野田商店の「小野田の超純氷」を使用。伝統のアイス缶製法で60時間以上かけて作る透明度と硬さが自慢の南アルプス水の天然氷は、通常の氷より温度が高い状態で提供されるため、頭がキーンとならないのだそう。





本店では、レギュラーメニューのほか、旬のフルーツを使った季節限定メニューや、河越抹茶「清」や「川越いも」などを取り入れたご当地メニューも展開しています。

写真は人気メニューの「河越抹茶みるくと白あずき」。河越抹茶「清」をふんだんに使用したシロップに兵庫県産の白あずきと、ジャージー牛のクリームと牛乳で作った特製の練乳エスプーマをトッピングしました。お茶は埼玉県狭山産の中でも旧河越領内の伝統ある茶園で育てられた茶葉のみを使うこだわりよう。渋谷店でも提供しているので、ぜひ食べてみてください。



渋谷店は、ワンウェイスタイルの食器にて、カウンターテーブルでいただく立食スタイル。渋谷駅直結という好立地も相まって、大人気店の味を気軽に楽しめます。お仕事帰りや休日のお出かけの合間にサクッと立ち寄れるのがうれしいですね。

おすすめの「生いちごみるく」(1,900円)は、徳島県鳴門市にあるフルーツガーデンやまがたの「うずしおベリー」と、フランス産「センガセンガナ」をブレンドした生シロップが絶品。トップには、旬のいちごと特製練乳エスプーマをのせています。



現在渋谷店限定で、朝晩の「氷活」を応援するキャンペーンを実施中で、10:00〜12:00、17:00〜20:00の間、かき氷が全品200円オフで食べられます。終了時期は未定とのことですので、お早めにどうぞ!

食べログレビュアーのコメント



『迷った末のオーダーは、生メロン(1700円)

トップに、赤、青メロン果肉。

シロップも外側はグリーン、中央はオレンジとキレイな変化を楽しめます!

さくさく氷。

メロン、甘いです。

シロップも満遍なくかけられていて、最後まで美味しく食べられます(途中の無味ゾーンはありません)』ねこあし85263さん)



『レモンみるくチーズ(1600円)を食べました。

こだわりのレモンジャム、クリームチーズエスプーマ。ミルクベース。レモンの苦味と酸味のバランスが良かったです。

氷はふわふわでした。

構成はシンプルですが、飽きずに食べることができました。』(41d9d0さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆渋谷 これがかき氷住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

