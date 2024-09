宮崎の人気「タコス×ナチュラルワイン」のお店が東京初進出！（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、東京・中目黒にオープンした、昼はコーヒー、夜はタコス&ナチュラルワインが楽しめる新スポット。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「SANBARCO 東京・中目黒店」&「ONIBUS COFFEE 中目黒3丁目店」(東京・中目黒)

昼はONIBUS COFFEEのコーヒーと軽食、夜はSANBARCOのタコスとナチュラルワインを楽しめる

2024年9月7日、東京初出店となるタコスとナチュラルワインを楽しめるレストラン「SANBARCO 東京・中目黒店」が、ラウンジ「SANU NOWHERE(サヌ ノーウェア)」内にオープンしました。

タコスは5種類の具材を用意

2016年にサーフィンの聖地として知られる宮崎県青島海岸に開店した「SANBARCO」は、メキシコ・エンセナーダの食文化にインスパイアされたお店です。オーナーシェフの大上さんが世界中を旅して培ったスパイス料理と、和のだしを融合させたタコス(エビ・サバ・ビーフ・ラム・ビーガンの5種550円〜)を味わえます。

タコスのほかにパスタやスープなども登場予定

また、青島店でも人気のパスタメニュー2種1,780円〜や、スープ、サラダ、セビーチェ、トルティーヤチップスなど、大上さんが得意とする、旬の食材と地場の食材を活かしたメニューも順次ラインアップされる予定です。

ONIBUS COFFEEでは、東京・練馬の人気ベーカリーカフェ「コンビニエンスストア高橋」の天然酵母を使ったサワードゥーのサンドイッチなども味わえる

さらにフェアトレードで原産地と日本を繋ぐ「ONIBUS COFFEE 東京・中目黒店」も同日グランドオープン。気温や湿度、豆の密度、含水量など、その日の条件に応じた最適な焙煎で、毎日飲んでもおいしいと感じられるスペシャルティコーヒー(本日のコーヒー450円〜)を提供しています。

同一店舗内にて入れ替わり営業をするスタイルで、ONIBUS COFFEEは18時でクローズ、SANBARCOは17時からオープンとなっているため、時間帯やシーンに応じて使い分けを楽しみたいですね。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆SANBARCO 東京・中目黒店住所 : 東京都目黒区中目黒3-23-16 Sanu NowhereTEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆ONIBUS COFFEE 中目黒3丁目店住所 : 東京都目黒区中目黒3-23-16 SANU NOWHERETEL : 不明の為情報お待ちしております

写真:お店から

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

