来週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、自民党総裁選、米個人所得 (9月23日～29日) 来週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、自民党総裁選、米個人所得 (9月23日～29日)



――――――――――――――――――― 9月23日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場（秋分の日の振り替え休日）

・立憲民主党代表選挙投開票

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ9月製造業PMI (16:30)

・ドイツ9月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏9月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏9月サービス業PMI (17:00)

・米国9月製造業PMI (22:45)

・米国9月サービス業PMI (22:45)



――――――――――――――――――― 9月24日 (火) ――

◆国内経済

・8月白物家電出荷額 (10:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ9月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国7月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国7月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国9月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国9月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・国連総会の一般討論演説（ニューヨーク、～30日）

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

・米国2年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★ＲＯＸＸ <241A> ：東証Ｇ上場

★リプライオリティ <242A> ：福証Ｑ上場

〇セルシス <3663> ：東証Ｓ→東証Ｐ



――――――――――――――――――― 9月25日 (水) ――

◆国内経済

・8月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・8月外食売上高 (14:00）

・8月全国スーパー売上高 (14:00)

・8月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国8月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国石油在庫統計 (23:30)

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]マイクロン・テクノロジー



――――――――――――――――――― 9月26日 (木) ――

◆国内経済

・日銀金融政策決定会合議事要旨 (7月30・31日開催分、8:50)

・国際決済銀行（BIS）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[6月末現在]（8：50）

・東京ゲームショウ2024 (幕張メッセ、～29日)

・ゴルフ「日本女子オープン」 (茨城、～29日)

・40年国債入札

・9月末権利付き最終売買日

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ10月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・ユーロ圏8月マネーサプライM3 (17:00)

・米国4-6月期GDP[確報値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国8月耐久財受注 (21:30)

・米国8月仮契約住宅販売指数 (23:00)

・パウエルFRB議長がNY連銀主催のカンファレンスで挨拶 (22:20)

・スイス中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]コストコ 、アクセンチュア

◆新規上場、市場変更 など

★キッズスター <248A> ：東証Ｇ上場

★アスア <246A> ：東証Ｇ、名証Ｎ上場

★ＩＮＧＳ <245A> ：東証Ｇ上場

★グロースエクスパートナーズ <244A> ：東証Ｇ上場

〇誠建設 <8995> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 9月27日 (金) ――

◆国内経済

・9月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・7月景気動向指数[確報値] (14:00)

★自民党総裁選挙投開票

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1-8月工業企業利益 (10:30)

・ドイツ9月失業率 (16:55)

・ユーロ圏9月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏9月景況感指数 (18:00)

★米国8月個人所得 (21:30)

★米国8月個人支出 (21:30)

・米国8月卸売在庫 (21:30)

・米国9月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★Ａｉロボティクス <247A> ：東証Ｇ上場

〇ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ <3993> ：東証Ｓ→東証Ｐ

〇ＦＶＣ <8462> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ジーエル <7705> [東証Ｓ]：上場廃止

〇テクノクオツ <5217> [東証Ｓ]：上場廃止

〇きずなＨＤ <7086> [東証Ｇ]：上場廃止

〇エルミック <4770> [東証Ｓ]：上場廃止

〇永谷園ＨＤ <2899> [東証Ｐ]：上場廃止

〇フュトレック <2468> [東証Ｓ]：上場廃止

〇飛島建 <1805> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ＥＴＳ・ＨＤ <1789> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月28日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 9月29日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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