¾¾²¬çýÍ¥¡¢¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö±Ë¤°¤Î¤Ï¹¥¤¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤¬18Æü¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¡õ°ËÆ£º»è½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ã¤¹¡×¡Ù(YouTube¤Û¤«³Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®)¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Î¡È·ù¤Êµ²±¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¾¾²¬çýÍ¥
¡û¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¡Ö¿å±Ë¤¬¶ì¼ê¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¡×
¤³¤ÎÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿å±Ë¤¬¶ì¼ê¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤ªÊØ¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»ä¤Ï¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç·ù¤¤¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢¡ÖÃæ1¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¿å±Ë¤Î¼ø¶È¡£Ãæ2°Ê¹ß¤ÏÁ´¥Ñ¥¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÂÎ°é¤Ï1¤«2¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°¤Î¤Ï¹¥¤¡£¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬·ù¤Ê¤Î¤Í¡£¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¼Â¤Ï±Ë¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¡¢50m¤Ï¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬¶ì¼ê¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿å±Ë¤Î·ù¤Êµ²±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ê£¹çÅª¤Ë·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
ÍÄÃÕ±à¤«¤é¾®³Ø2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡¢¿å±Ë¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾¾²¬¡£¡Ö¶èÌ±¥×¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥¥Ã¥º¥×¡¼¥ë¤ÈÂç¿Í¤Î¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤¬¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¤À¼¤¬ÄÌ¤ëÀèÀ¸¤Ç¡£¡È¾¾²¬¤µ¤ó¤Î±Ë¤®Êý¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤«¤é¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Î±Ë¤®Êý¤¤¤¤Þ¡Á¤¹!¡É¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ã¤Æ±Ë¤¬¤ì¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¸«¤Æ¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¤¤·¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥È¤¬¸«¤Æ¤ë¤Î¤â¥¥Ä¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¤À¼¤¬ÄÌ¤ë¤«¤é¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤Æ¡£¥Ð¥·¥ã¥Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤Ç¡Á¤¹!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¡È·ù¤Êµ²±¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤±¤É¡¢»ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿¿»÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤·ù¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢¡È¤´¤á¤ó¡¢¤â¤¦¹Ô¤±¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¤«¤é¤«¤¤¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±Ë¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ËÂç¾æÉ×¤À¤è¡£µû¤À¤Ã¤¿¤éÁá¤á¤ËÊá¿©¤µ¤ì¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤À¤«¤é¤Í¡£Êá¿©ÂÐ¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¾¾²¬çýÍ¥¤È°ËÆ£º»è½¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¡õ°ËÆ£º»è½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ã¤¹¡×¡Ù¤òÆ±Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤³¤È¡×¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤ë¤³¤È¡×¡Ö¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´îÅÜ°¥³Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤·¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Æó¿Í¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£³Ö½µ¿åÍËÆüÇÛ¿®¡£
¾¾²¬çýÍ¥
¡û¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¡Ö¿å±Ë¤¬¶ì¼ê¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¡×
¤³¤ÎÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿å±Ë¤¬¶ì¼ê¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤ªÊØ¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»ä¤Ï¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç·ù¤¤¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢¡ÖÃæ1¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¿å±Ë¤Î¼ø¶È¡£Ãæ2°Ê¹ß¤ÏÁ´¥Ñ¥¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÂÎ°é¤Ï1¤«2¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°¤Î¤Ï¹¥¤¡£¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬·ù¤Ê¤Î¤Í¡£¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¼Â¤Ï±Ë¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¡¢50m¤Ï¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤¬¶ì¼ê¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿å±Ë¤Î·ù¤Êµ²±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ê£¹çÅª¤Ë·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤±¤É¡¢»ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿¿»÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤·ù¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢¡È¤´¤á¤ó¡¢¤â¤¦¹Ô¤±¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¤«¤é¤«¤¤¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±Ë¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ËÂç¾æÉ×¤À¤è¡£µû¤À¤Ã¤¿¤éÁá¤á¤ËÊá¿©¤µ¤ì¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤À¤«¤é¤Í¡£Êá¿©ÂÐ¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¾¾²¬çýÍ¥¤È°ËÆ£º»è½¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¡õ°ËÆ£º»è½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ã¤¹¡×¡Ù¤òÆ±Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤³¤È¡×¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤ë¤³¤È¡×¡Ö¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´îÅÜ°¥³Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤·¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Æó¿Í¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£³Ö½µ¿åÍËÆüÇÛ¿®¡£