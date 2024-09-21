2024年9月21日放送の「ぶらり途中下車の旅」は小田急線の旅。

旅人は、小島奈津子。

小田急線

都心から住宅街を抜け、温泉地・箱根への足として気軽に旅行をするのに絶好の路線です。支線として新百合ヶ丘から唐木田へ向かう「多摩線」と、相模大野から片瀬江ノ島へ向かう「江ノ島線」が走っています。

今週の旅人：小島奈津子

1968年7月26日生まれ。埼玉県出身。法政大学在学時には「自主マスコミ講座」に所属。

大学卒業後、1992年フジテレビ入社。現在はフリーアナウンサー。「なっちゃん」の愛称で、お茶の間の人気者に。バラエティー番組などのMCでも活躍中です！

おじゃましたところ 片瀬江ノ島駅 新江ノ島水族館 鵠沼海岸駅 jollies 藤沢駅 カフェ パンセ 藤沢本町駅 湘南藤沢地方卸売市場 Shoko-Tei 東林間駅 ハイカラ雑貨店ナツメヒロ べじたば〜る 和韻 jolliesカフェ パンセ湘南藤沢地方卸売市場 Shoko-Teiハイカラ雑貨店ナツメヒロ べじたば〜る 和韻

日本初や世界初の展示も！開館20周年記念！「“えのすい”のくらげ展」

【最寄駅】片瀬江ノ島駅より徒歩3分

【所番地】神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1

【電話番号】0466-29-9960

【営業時間】11月30日まで9:00〜17:00（最終入場16:00）

※12月以降の営業時間は、ホームページでご確認下さい。

【ホームページ】https://www.enosui.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/enosui_com/

【X（旧Twitter）】https://x.com/enosui_com

【Facebook】https://www.facebook.com/enosui

※「“えのすい”のくらげ展」は、11月4日まで開催

夫婦で営むオリジナルプラバッグブランド！秋冬も使えるおしゃれデザインも！

【最寄駅】鵠沼海岸駅より徒歩12分（江ノ電「鵠沼駅」より徒歩8分）

【所在地】神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3-3-13

【電話番号】0466-21-7379

【営業時間】10:00〜17:00

【定休日】なし（年末年始等除く）

【ホームページ】https://www.jollies.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/jollies.kugenuma

【Facebook】https://www.facebook.com/kugenuma

カフェ パンセ（藤沢駅）

藤沢で36年愛されるカフェ！店主オリジナルの「モカチーズとアボカドのタルト」とは？

【最寄駅】藤沢駅より徒歩5分

【所在地】神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-6 ネオヤマダビル2F

【電話番号】0466-23-5009

【営業時間】月・水・木・金・土10:00〜19:00 日・祝日10:00〜18:00

【定休日】火曜

【ホームページ】https://cafepensee.wixsite.com/pensee

【Instagram】https://www.instagram.com/czw05317/

【Facebook】https://www.facebook.com/cafepensee1988/

藤沢の台所！一般のお客さん大歓迎！湘南藤沢地方卸売市場

【最寄駅】藤沢本町駅より徒歩30分

【所在地】神奈川県藤沢市稲荷520

【営業時間】6:00〜13:00（店舗により異なります）

【定休日】水曜・日曜

市場の中で生ハムづくり！藤沢の気候で地元産の豚肉を熟成させる極旨生ハム

【最寄駅】藤沢本町駅より徒歩30分

【所在地】神奈川県藤沢市稲荷520

【電話番号】090-8504-9835

【営業時間】10:00〜14:00

【定休日】水曜・日曜

【Instagram】https://www.instagram.com/shoko_tei/

【Facebook】https://www.facebook.com/NORMA.2003/

どこか懐かしくてちょっと特別！こだわりの雑貨満載の雑貨店兼ギャラリー

【最寄駅】東林間駅より徒歩4分

【所在地】神奈川県相模原市南区東林間5-16-20

【電話番号】042-705-3153

【営業時間】12:00〜19:00

【定休日】火曜・水曜・祝日（土日の祝日は営業）

【ホームページ】https://natsumehiro.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/natsumehiro_info/

【X（旧Twitter）】https://x.com/natsumehiro

【特選情報】

ナツメヒロ第97回企画展「旅人のトランク展2024」

https://natsumehiro-info.blogspot.com/2024/04/trunk.html

9月29日(日)まで開催（企画展最終日は17:00閉店）

地元産の野菜にこだわったベジタブルパフェと、モンブランハンバーグとは？

【最寄駅】東林間駅より徒歩20分（小田急相模原駅より徒歩2分）

【所在地】神奈川県相模原市南区相南4-24-56 第二島ビル2F

【電話番号】042-738-3801

【営業時間】18:00〜24:00

【定休日】火曜

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