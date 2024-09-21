小島奈津子が小田急線でぶらり途中下車の旅
2024年9月21日放送の「ぶらり途中下車の旅」は小田急線の旅。
旅人は、小島奈津子。
小田急線
都心から住宅街を抜け、温泉地・箱根への足として気軽に旅行をするのに絶好の路線です。支線として新百合ヶ丘から唐木田へ向かう「多摩線」と、相模大野から片瀬江ノ島へ向かう「江ノ島線」が走っています。
今週の旅人：小島奈津子
1968年7月26日生まれ。埼玉県出身。法政大学在学時には「自主マスコミ講座」に所属。
大学卒業後、1992年フジテレビ入社。現在はフリーアナウンサー。「なっちゃん」の愛称で、お茶の間の人気者に。バラエティー番組などのMCでも活躍中です！
おじゃましたところ
片瀬江ノ島駅新江ノ島水族館
鵠沼海岸駅jollies
藤沢駅カフェ パンセ
藤沢本町駅湘南藤沢地方卸売市場 Shoko-Tei
東林間駅ハイカラ雑貨店ナツメヒロ べじたば〜る 和韻
新江ノ島水族館（片瀬江ノ島駅）
日本初や世界初の展示も！開館20周年記念！「“えのすい”のくらげ展」
【最寄駅】片瀬江ノ島駅より徒歩3分
【所番地】神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1
【電話番号】0466-29-9960
【営業時間】11月30日まで9:00〜17:00（最終入場16:00）
※12月以降の営業時間は、ホームページでご確認下さい。
【ホームページ】https://www.enosui.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/enosui_com/
【X（旧Twitter）】https://x.com/enosui_com
【Facebook】https://www.facebook.com/enosui
※「“えのすい”のくらげ展」は、11月4日まで開催
jollies（鵠沼海岸駅）
夫婦で営むオリジナルプラバッグブランド！秋冬も使えるおしゃれデザインも！
【最寄駅】鵠沼海岸駅より徒歩12分（江ノ電「鵠沼駅」より徒歩8分）
【所在地】神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3-3-13
【電話番号】0466-21-7379
【営業時間】10:00〜17:00
【定休日】なし（年末年始等除く）
【ホームページ】https://www.jollies.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/jollies.kugenuma
【Facebook】https://www.facebook.com/kugenuma
カフェ パンセ（藤沢駅）
藤沢で36年愛されるカフェ！店主オリジナルの「モカチーズとアボカドのタルト」とは？
【最寄駅】藤沢駅より徒歩5分
【所在地】神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-6 ネオヤマダビル2F
【電話番号】0466-23-5009
【営業時間】月・水・木・金・土10:00〜19:00 日・祝日10:00〜18:00
【定休日】火曜
【ホームページ】https://cafepensee.wixsite.com/pensee
【Instagram】https://www.instagram.com/czw05317/
【Facebook】https://www.facebook.com/cafepensee1988/
湘南藤沢地方卸売市場（藤沢本町駅）
藤沢の台所！一般のお客さん大歓迎！湘南藤沢地方卸売市場
【最寄駅】藤沢本町駅より徒歩30分
【所在地】神奈川県藤沢市稲荷520
【営業時間】6:00〜13:00（店舗により異なります）
【定休日】水曜・日曜
Shoko-Tei（藤沢本町駅）
市場の中で生ハムづくり！藤沢の気候で地元産の豚肉を熟成させる極旨生ハム
【最寄駅】藤沢本町駅より徒歩30分
【所在地】神奈川県藤沢市稲荷520
【電話番号】090-8504-9835
【営業時間】10:00〜14:00
【定休日】水曜・日曜
【Instagram】https://www.instagram.com/shoko_tei/
【Facebook】https://www.facebook.com/NORMA.2003/
ハイカラ雑貨店ナツメヒロ（東林間駅）
どこか懐かしくてちょっと特別！こだわりの雑貨満載の雑貨店兼ギャラリー
【最寄駅】東林間駅より徒歩4分
【所在地】神奈川県相模原市南区東林間5-16-20
【電話番号】042-705-3153
【営業時間】12:00〜19:00
【定休日】火曜・水曜・祝日（土日の祝日は営業）
【ホームページ】https://natsumehiro.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/natsumehiro_info/
【X（旧Twitter）】https://x.com/natsumehiro
【特選情報】
ナツメヒロ第97回企画展「旅人のトランク展2024」
https://natsumehiro-info.blogspot.com/2024/04/trunk.html
9月29日(日)まで開催（企画展最終日は17:00閉店）
べじたば〜る 和韻（東林間駅）
地元産の野菜にこだわったベジタブルパフェと、モンブランハンバーグとは？
【最寄駅】東林間駅より徒歩20分（小田急相模原駅より徒歩2分）
【所在地】神奈川県相模原市南区相南4-24-56 第二島ビル2F
【電話番号】042-738-3801
【営業時間】18:00〜24:00
【定休日】火曜
【ホームページ】https://www.wain-wine.com/?utm_source=google-mybusiness&utm_medium=referral
【Instagram】https://www.instagram.com/bejitabarwine/
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