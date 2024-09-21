リーディング劇『女中たち』篠井英介、福士誠治

CCCreation Presents 無題シリーズvol.1　リーディング劇『女中たち』が9月20日（金）に表参道にある銕仙会能楽研修所で開幕した。

CCCreation Presents 無題シリーズvol.1としてジャン・ジュネ傑作戯曲「女中たち」をリーディング劇として上演する。
演出を手がけるのは、CCCreationの前作「白蟻」でも作・演出を手がけた あやめ十八番の堀越涼。音楽監督・演奏も「白蟻」の時と同じく吉田能（あやめ十八番）が手がける。

出演は篠井英介、福士誠治、大沢健、松田洋治、臼田あさ美、円井わん、山田真歩、荒井敦史、谷山知宏ら、実力・個性共に豪華な俳優陣。各回3名づつ組みがわり出演する。


CCCreation Presents リーディング劇『女中たち』篠井英介、福士誠治、荒井敦史

STORY

姉（ソランジュ）と妹（クレール）、奥様の不在にふたりの女中が夜ごと繰り広げる危険な「奥様ごっこ遊び」。警察への密告、旦那様の逮捕、奥様の殺害計画、次第にエスカレートしながら突き進んでゆく二人の遊戯の結末は・・・。


CCCreation Presents リーディング劇『女中たち』篠井英介、福士誠治
　

CCCreation Presents リーディング劇『女中たち』篠井英介、福士誠治
　
本作は9月23日まで表参道にある銕仙会能楽研修所で上演される。
詳細は公式サイトへ。
https://www.cccreation.co.jp/stage/jyochu-tachi/

（文：エントレ編集部）
　

公演情報

CCCreation Presents 無題シリーズ vol.1
リーディング劇 「女中たち」Jean GENET

【原作】ジャン・ジュネ
【訳】渡辺守章
【著作権代理】(株)フランス著作権事務所
【演出】堀越涼(あやめ十八番)
【音楽監督・演奏】吉田能(あやめ十八番)

【出演】
篠井英介　福士誠治　大沢健　松田洋治
臼田あさ美　円井わん　山田真歩
荒井敦史　谷山知宏

【組み合わせ日程】
9/20(金)18時～　福士誠治　篠井英介　荒井敦史
9/21(土)12時半～　大沢健　松田洋治　谷山知宏
9/21(土)18時～　福士誠治　篠井英介　荒井敦史
9/22(日)12時半～　大沢健　篠井英介　荒井敦史
9/22(日)18時～　臼田あさ美　山田真歩　円井わん
9/23(日)12時半～　臼田あさ美　山田真歩　円井わん
※原作配役順　左から クレール役 ソランジュ役 奥様役

2024年9月20日（金）～23日（月・祝）／銕仙会能楽研修所（南青山）

公式サイト
https://www.cccreation.co.jp/stage/jyochu-tachi/