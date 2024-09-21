能舞台の中に立ち上がるスリリングなリーディング劇『女中たち』9月20日に銕仙会能楽研修所で開幕／上演は9月23日まで
リーディング劇『女中たち』篠井英介、福士誠治
CCCreation Presents 無題シリーズvol.1 リーディング劇『女中たち』が9月20日（金）に表参道にある銕仙会能楽研修所で開幕した。
CCCreation Presents 無題シリーズvol.1としてジャン・ジュネ傑作戯曲「女中たち」をリーディング劇として上演する。
演出を手がけるのは、CCCreationの前作「白蟻」でも作・演出を手がけた あやめ十八番の堀越涼。音楽監督・演奏も「白蟻」の時と同じく吉田能（あやめ十八番）が手がける。
出演は篠井英介、福士誠治、大沢健、松田洋治、臼田あさ美、円井わん、山田真歩、荒井敦史、谷山知宏ら、実力・個性共に豪華な俳優陣。各回3名づつ組みがわり出演する。
CCCreation Presents リーディング劇『女中たち』篠井英介、福士誠治、荒井敦史
STORY
姉（ソランジュ）と妹（クレール）、奥様の不在にふたりの女中が夜ごと繰り広げる危険な「奥様ごっこ遊び」。警察への密告、旦那様の逮捕、奥様の殺害計画、次第にエスカレートしながら突き進んでゆく二人の遊戯の結末は・・・。
CCCreation Presents リーディング劇『女中たち』篠井英介、福士誠治
CCCreation Presents リーディング劇『女中たち』篠井英介、福士誠治
本作は9月23日まで表参道にある銕仙会能楽研修所で上演される。
詳細は公式サイトへ。
https://www.cccreation.co.jp/stage/jyochu-tachi/
（文：エントレ編集部）
CCCreation Presents 無題シリーズ vol.1
リーディング劇 「女中たち」Jean GENET
【原作】ジャン・ジュネ
【訳】渡辺守章
【著作権代理】(株)フランス著作権事務所
【演出】堀越涼(あやめ十八番)
【音楽監督・演奏】吉田能(あやめ十八番)
【出演】
篠井英介 福士誠治 大沢健 松田洋治
臼田あさ美 円井わん 山田真歩
荒井敦史 谷山知宏
【組み合わせ日程】
9/20(金)18時～ 福士誠治 篠井英介 荒井敦史
9/21(土)12時半～ 大沢健 松田洋治 谷山知宏
9/21(土)18時～ 福士誠治 篠井英介 荒井敦史
9/22(日)12時半～ 大沢健 篠井英介 荒井敦史
9/22(日)18時～ 臼田あさ美 山田真歩 円井わん
9/23(日)12時半～ 臼田あさ美 山田真歩 円井わん
※原作配役順 左から クレール役 ソランジュ役 奥様役
2024年9月20日（金）～23日（月・祝）／銕仙会能楽研修所（南青山）
公式サイト
https://www.cccreation.co.jp/stage/jyochu-tachi/