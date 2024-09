ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターの型押しや内生地の総柄がさりげなくてかわいい、ディズニーデザイン「本革多収納ファスナー長財布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「本革多収納ファスナー長財布」Dakota(ダコタ)

© Disney

価格:27,900円(税込)

サイズ:約20×10×2.5cm

素材:牛革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

バッグブランド「ダコタ」が制作した本革の長財布。

本革のナチュラルな風合いに、ベルトデザインがスッキリした印象の大人の女性にうれしいデザインになっています!

落ち着いたシックなカラーを使用しているのもポイントです。

型押しのさり気ないワンポイントや内生地プリントの愛らしさに使うたび癒されそう。

デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」と「チップ&デール」の3種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインの長財布。

ブラウンが基調で、シンプルで世代問わず使いやすそう!

「ミッキーマウス」は後ろで手を組んでいる愛らしいポーズをしています。

© Disney

内生地は「ミッキーマウス」と星の総柄デザインに☆

「ミッキーマウス」の表情やポーズも様々でかわいさ満点です。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインの長財布。

深めのピンクが基調でガーリーな雰囲気!

「ミニーマウス」の型押しは、お花のついた帽子をかぶったレトロなテイストで、にっこりと微笑んでいる表情もかわいい☆

© Disney

内生地は「ミニーマウス」とハートの総柄になっています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインの長財布。

明るめのブラウンに、「チップ」と「デール」の型押しが映えてかわいいアクセントに!

「チップ」と「デール」は大好物の木の実を抱えて満足そうな表情をしています。

© Disney

<バックスタイル>

それぞれ後ろはシンプルな無地デザインに。

ファスナーの引き手にはレザーのストラップも付いています。

© Disney

<オープン時>

内側には、札入れが2室に小銭入れが1室(中2室)、カードケースが16室にポケットが4室付いています。

収納力たっぷりで、左右振り分けで使いやすい仕様に◎

カードケースも大容量なので整理がしやすく、出し入れもスムーズにできそう。

収納力がうれしいシックな本革の長財布。

キャラクターの型押しや内生地の総柄がさりげなくて可愛い、ディズニーデザイン「本革多収納ファスナー長財布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー・ミニー・チップ&デールの型押しがアクセント!ベルメゾン ディズニー「本革多収納ファスナー長財布」ダコタ appeared first on Dtimes.