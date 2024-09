セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Lぬいぐるみ “ジャック・スケリントン”」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Lぬいぐるみ “ジャック・スケリントン”」

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約15×7×50cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ティム・バートン氏が原作から製作、キャラクター設定まで手がけた『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』

日本では『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のタイトルで知られるアニメ作品です!

そんな『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公「ジャック・スケリントン」が、大きなぬいぐるみになってセガプライズに登場。

ハロウィン・タウンの”カボチャ王”として、スーツを着こなす姿がデザインされています。

大きな口元でにっこり笑う、スリムな姿のぬいぐるみ。

ハロウィンの仮装やパーティーにもぴったりなプライズです☆

ハロウィン・タウンのカボチャ王「ジャック・スケリントン」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Lぬいぐるみ “ジャック・スケリントン”」は、2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

