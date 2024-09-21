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気象台は、午前10時32分に、大雨警報（土砂災害）を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、燕市、阿賀野市、胎内市、弥彦村、阿賀町、刈羽村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、燕市、阿賀野市などに発表

下越、佐渡では22日昼前まで、中越では21日昼過ぎから21日夜遅くまで、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日夜遅くにかけて警戒

■長岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒

■柏崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒

■新発田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒

■村上市
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　21日昼前

■燕市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日夜遅くにかけて警戒

■阿賀野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日夜遅くにかけて警戒

■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼前にかけて警戒

■胎内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒

■弥彦村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日夜遅くにかけて警戒

■阿賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒

■刈羽村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒

■関川村
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼前にかけて警戒