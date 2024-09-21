【大雨警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、燕市、阿賀野市などに発表
気象台は、午前10時32分に、大雨警報（土砂災害）を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、燕市、阿賀野市、胎内市、弥彦村、阿賀町、刈羽村に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、燕市、阿賀野市などに発表
下越、佐渡では22日昼前まで、中越では21日昼過ぎから21日夜遅くまで、土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夜遅くにかけて警戒
■長岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒
■新発田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒
■村上市
□大雨警報
・土砂災害
22日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 21日昼前
■燕市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夜遅くにかけて警戒
■阿賀野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夜遅くにかけて警戒
■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
22日昼前にかけて警戒
■胎内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒
■弥彦村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夜遅くにかけて警戒
■阿賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒
■刈羽村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日昼過ぎから21日夜遅くにかけて警戒
■関川村
□大雨警報
・土砂災害
22日昼前にかけて警戒