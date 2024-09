様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

「ミッキーマウス」のアイコンがデザインされたキュートなジュエリーもたくさん登場しています!

今回はそんな「ケイウノ」から登場している、シンプルで身につけやすい「ミッキーマウス」のリングとネックレスとピアスを紹介していきます。

ケイウノ ディズニー「Iconic“Mickey”Collection」

© Disney

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ公式サイトはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、「ミッキーマウス」のアイコンがデザインされたリングとネックレスとピアス。

さりげない「ミッキーマウス」のジュエリーがコーディネートのアクセントとしても活躍してくれます。

Mickey Mouse Smile ミッキーマウス/ハーフエタニティ

価格:140,800円(税込)

モチーフ部分:【縦】約3.2mm、【横】約4.1mm

アームの幅:約2.0mm

指から石までの高さ:約2.2mm

ダイヤモンド:0.16ct(0.01ct×14、0.02ct×1)

連なる15ピースのメレダイヤモンドのセンターに「ミッキーマウス」のアイコンをデザインしたハーフエタニティリング。

厳選したメレダイヤモンドの贅沢な輝きの中に、さりげない遊び心が楽しめます。

また4種類のラインナップから選べるのも魅力的◎

「K18イエローゴールド」、「プラチナ950」、「K18ピンクゴールド」、「K14ローズゴールド」の4デザインがラインナップ。

※「K14ローズゴールド」のみ、129,800円(税込)になります。

Mickey Mouse Smile ミッキーマウス/リング

価格:71,500円(税込)

モチーフ部分:【縦】約4.1mm、【横】約5.2mm

アームの幅・厚み:約1.3mm

指から石までの高さ:約3mm

ダイヤモンド:0.05ct×1

「ミッキーマウス」ならではのシンプル・可愛らしいデザインのリング。

ころんとした耳の形やK18の質感、厳選されたダイヤモンドの輝きにより、アクセサリーには無いジュエリーならではの確かな存在感があります!

シンプルなデザインのため、あらゆるシーンで身に着けやすいリングで、「K18イエローゴールド」、「プラチナ950」、「K18ピンクゴールド」の3種類のデザインから選ぶことが可能です。

Mimosa SweeTrick Diamond(R) -Bezel Setting-ミッキーマウス/ネックレス

価格:211,200円(税込)

ネックレス:全長40cm(小豆:幅0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分:【縦】4.9mm、【横】4.9mm

モチーフ部分厚み:3.0mm

ダイヤモンド(Mimosa SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜):0.2〜0.25ct

鑑定書:あり(中央宝石)

「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がるダイヤモンド『Mimosa SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜』をセッティングしたネックレス。

一見ディズニーデザインとは分からないさりげなさが魅力のダイヤモンドジュエリーです。

裏面にも「ミッキーマウス」のアイコンを忍ばせて☆

ダイヤモンドを包み込むように留めたベゼルセッティング(覆輪留め)タイプで、カジュアルな装いにもマッチします。

種類は「K18イエローゴールド」と「プラチナ950」の2種類がラインナップ。

※「プラチナ950」は、233,200円(税込)になります。

Mimosa SweeTrick Diamond(R) -Prong Setting-ミッキーマウス/ネックレス

価格:211,200円(税込)

ネックレス:全長40cm(小豆:幅0.8mm アジャスター環つき)

モチーフ部分:【縦】(バチカン含む)7.6mm、【横】5.25mm

モチーフ部分厚み:3.0mm

ダイヤモンド(Mimosa SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜):0.2〜0.25ct

鑑定書:あり(中央宝石)

「ミッキーマウス」のアイコンが浮かび上がるダイヤモンド『Mimosa SweeTrick Diamond(R) 〜Mickey Design〜』をセッティングしたネックレス。

“感謝”を伝える花、ミモザを思わせる淡いイエローのスウィートリックダイヤモンドが素敵!

こちらも裏面に「ミッキーマウス」アイコンが☆

一見ディズニーデザインとは分からないさりげなさが魅力のダイヤモンドジュエリーで、光を多く取り込みダイヤモンドをより一層輝かせる爪留めタイプです。

種類は「K18イエローゴールド」と「プラチナ950」の2種類がラインナップ。

※「プラチナ950」は、233,200円(税込)になります。

Mickey Mouse -Three Diamonds-ミッキーマウス/ネックレス

価格:66,000円(税込)

チェーン:全長40cm(小豆 幅約0.8mm,アジャスター環付き/37cmに調節可)

トップ:【縦】約6mm、【横】約7.1mm、【厚み】約2.3mm

ダイヤモンド:計0.14ct

みんなの人気者「ミッキーマウス」のアイコンを3つの輝くダイヤモンドで表現したネックレス。

合計0.14ctのダイヤモンドを使用しています!

石座の裏面にも、「ミッキーマウス」のアイコンが。

下側からも光を取り込むので、ダイヤモンドがよりいっそう美しく輝きます◎

ラインナップは「プラチナ950」、「K18イエローゴールド」、「K18ピンクゴールド」の3種類。

Mickey Mouse -Three Diamonds-ミッキーマウス/ピアス

価格:69,300円(税込)

トップ:【縦】約4.4mm、【横】約4.7mm、【厚み】約2.1mm

ポスト:直径0.7mm、長さ約10mm

ダイヤモンド:計0.196ct

付属:シリコンキャッチ

「ミッキーマウス」アイコンのピアス。

爪の大きさが出来るだけ小さく目立たないように作られ、3石のダイヤモンドで「ミッキーマウス」を最大限に表現◎

ラインナップはネックレスと同様で、「プラチナ950」、「K18イエローゴールド」、「K18ピンクゴールド」の3種類です。

© Disney

自分へのご褒美や、誕生日や結婚記念日、婚約記念品などにもオススメ。

ケイウノの「Iconic“Mickey”Collection」シリーズは、全国のケイウノ店舗およびオフィシャルサイトにて販売中です☆

ケイウノ公式サイトはこちら

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーマウスアイコンのジュエリー!ケイウノ ディズニー「Iconic“Mickey”Collection」 appeared first on Dtimes.