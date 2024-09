チェッカーズ“幻のライブ”のBlu-ray化が決定！初のライブハウスでの爆音絶叫上映イベント開催も決定

■『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ』は、12月25日に発売!

1983年のデビューから、その後社会現象といわれるほどの人気を博し一時代を築いたバンド、チェッカーズ。

デビュー40周年となる2023年にあらたな映像素材が発掘され、2024年3月に全国の映画館で公開されて大きな反響を呼んだ『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ』が、12月25日にBlu-rayで発売されることが決定した。

本作に収録されている『GO』ツアーの東京・中野サンプラザ公演は当時一部のファンしかチケットを入手できず、“幻のライブ”ともいわれていた公演。

しかもこれまでに発売された『GO』関連の映像商品にも中野サンプラザでの演奏は3曲しか含まれておらず、そのほとんどが未発表のため現在まで幻であり続けてきた。

同時に40周年特設サイト限定販売にて、『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ』に大阪スタジアム、日本武道館での『GO TOUR』のレストア映像を追加収録したBlu-ray3枚組のBOXも発売予定。こちらの商品内容など詳細は10月中旬に発表される。

また大画面、大音量でスタンディングあり、絶叫声援ありのライブ体験が可能な、チェッカーズ作品では初となるライブハウスでの上映イベントが11月13・14日の2日間、東京・池袋のharevutaiにて開催されることが決定。

上映作品は『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ』に加えて、Blu-ray BOXにも収録予定の『チェッカーズ 1987 GO WINTER TOUR at日本武道館』のあらたにレストアされた映像が先行公開される予定だ。映画館とはまた雰囲気の違う、リアルなライブの空気感を楽しめるライブハウスにもぜひ足を運んでみよう。

リリース情報

2024.12.25 ON SALE

Blu-ray『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ』

2024.12.25 ON SALE

Blu-ray BOX『チェッカーズ 40th Anniversary GO TOUR SPECIAL Blu-ray BOX』

映画情報

【プレミアム上映!!】『チェッカーズ 1987 GO TOUR ライブハウス爆音絶叫上映会!』

『チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ【デジタルレストア版】』

11/13(水)東京・池袋harevutai 14:30~

11/14(木)東京・池袋harevutai 18:30~

『チェッカーズ 1987 GO WINTER TOUR at 日本武道館【デジタルレストア版】』

11/13(水)東京・池袋harevutai 18:30~

11/14(木)東京・池袋harevutai 14:30~

爆音絶叫上映会 イベント詳細&チケット販売特設サイト

https://checkers-show.com

チェッカーズ40周年特設サイト

https://checkers40.ponycanyon.co.jp/