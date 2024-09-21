¥Ð¥Ã¥Ç¥ì¥¤¥È¤Î£³Ï¢Ã±¤Ç¡ª¡Ö¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡×¤Ïà½éÂÎ¸³¥Û¡¼¥¹á¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¤é¡Ö£µÆ¬Î©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¢¸½ºß¤Ïºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤¬²þ½¤¹©»öÃæ¤À¤¬¡¢´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Î¥á¥¤¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Î²þ½¤¹©»ö¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢£Çµ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥ì¡¼¥¹¤Îµ÷Î¥¤ä²ó¤ê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Àè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿½©²Ú¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¡Ö¥í¡¼¥º£Ó¡×¤Ïºå¿À²þ½¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Çµ÷Î¥¤ò200¥á¡¼¥È¥ë±ä¤Ð¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÅìºß½»¤ÎÇÏ·ô»Õ¥é¥¤¥¿¡¼£Ô»á¤¬ÃÇ¸À¤·¤¿¤è¤¦¤ËÃ±¾¡£±.£·ÇÜ¤Î°µÅÝÅª£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬5Ãå¤ÈËÞÁö¡£ËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤¬²÷¾¡¤·¡¢£²Ãå¤Ë£´Æ¬µó¤²¤¿¿ä¾©ÇÏ¤Î1Æ¬¥Á¥§¥ì¥¹¥¿¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£Ô»á¤ÏÂçËþÂ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ý»Ù¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö£³Ãå¤Î¥»¥¥È¥Ð¥¤¡¼¥¹¥È¤òÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±·Ú²÷¤ËÆ¨¤²¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é£³Ï¢Ã±¤ÏÂç³°¤·¡£¤Ç¤â¡¢ÇÏÏ¢¤ÈÇÏÃ±¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£ÇÏÃ±¤Ï¸À¤¦¤Û¤É¤ªÆÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¡¤µ¤¨ÄøÅÙ¤Ë¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£³Ï¢Ã±¤Î¼¡¤Ë¾¡Éé¤·¤¿ÇÏÏ¢4030±ß¤Ï¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¤Ê¤ë¤ÈÃíÌÜ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ºå¿À²þ½¤¤Î¤¿¤á¤Ë£¹·î22Æü¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢µÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¡Ö¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤âÉáÃÊ¤Îºå¿À³«ºÅ¤È°ã¤¤¡¢º£ÅÙ¤Ïµ÷Î¥¤¬200¥á¡¼¥È¥ëÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ2200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢£Ô»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥í¡¼¥º£Ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤â20Ç¯¡Á22Ç¯¤Î£³Ç¯´Ö¤ÏÃæµþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ÷Î¥±¾¡¹¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Í¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæµþ¤Î2200¥á¡¼¥È¥ë¤ÏºÇ½é¤ÎÄ¾Àþµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬½¾Íè¤Î¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤³¤Ç£Ô»á¤¬Ãæµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ç½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ë±¦²ó¤ê¤«¤éº¸²ó¤ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀìÌç»ï¤ä¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¥À¡¼¥Ó¡¼ÁÈ¤¬¶¯¤¤¡Ù¤È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæµþ³«ºÅ¤Î¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ïàº¸²ó¤ê¤Î¼ÂÀÓá¤Î¤ß¤ÇÇÏ·ô¤¬Çã¤¨¤ë¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢£³Ç¯´Ö¤ÎÃæµþ³«ºÅ¤ÇÇÏ·ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£¹Æ¬¤ÏÁ´ÇÏ¡¢Ãæµþ¡¢¿·³ã¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¦º¸²ó¤ê¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£¹Æ¬¤Ç¹ç·×17²óÁö¤Ã¤Æ16²óÇÏ·ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£³Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê°µÅÝÅª¤Ê·¹¸þ¤Ïµ©¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦´ÊÃ±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢20Ç¯¤Î£³Æ¬¤Ï¤É¤ì¤âÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸²ó¤ê¤Ï£µÀï£µÇÏ·ô¡¢21Ç¯¤Î£³Æ¬¤Ï£·Àï£¶ÇÏ·ô¡¢¤¦¤ÁÃæµþ¤Ç£´²óÇÏ·ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë22Ç¯¤Ï£³Ï¢Ã±¤Ç45ËüÇÏ·ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íí¤ó¤À£³Æ¬¤ÏÃæµþ¤Ç5ÀïÁö¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÇÏ·ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÍÎÏÇÏ¤À¤í¤¦¤Èº¸²ó¤êà½éÂÎ¸³á¤Ê¤é³°¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢º¸²ó¤ê¤Ç£²ÅÙ°Ê¾å¤Î£´Ãå°Ê²¼¤¬¤¢¤ëÇÏ¤â³°¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¹Ê¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤Ï£µÆ¬Î©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡£Ô»á¤Ï¤ª¤â¤ï¤º¹â¾Ð¤¤¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥»¥¤¥ó¥Ä¡¢¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥Ç¥ì¥¤¥È¡¢¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¡¢¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¹¥Æ¥é¡¼¥¿¤Î£µÆ¬¤À¡££Ô»á¤¬¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£µÆ¬¤ÎÃæ¤Ê¤éÃæµþ£²Àï£²¾¡¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Èº¸²ó¤ê£²Àï£²¾¡¤ÇÃæµþ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥»¥¤¥ó¥Ä¤¬¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËËÜÌ¿¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥Ç¥ì¥¤¥È¤À¤Í¡£µ÷Î¥¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â2200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2Àï¤·¤Æ£±¡¢£²Ãå¤À¤·¡¢Á°Áö¤Ç¾ò·ïÀï¤òÀËÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬·ê¤ò³«¤±¤ë·¹¸þ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë½µËö¤Ï±«Í½Êó¤À¤«¤éÆ»°¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡££±Ãå¸ÇÄê¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Ç¥ì¥¤¥È¤«¤éÀè¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤òÍí¤á¤Æ»Ä¤ë£²Æ¬¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î£³Ï¢Ã±¤Ç¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
¡¡¼Â¼Áà£µÆ¬Î©¤Æá¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÊÑÂ§¡Ö¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡×¤À¤¬¡¢µëÎÁÁ°¤Î²Ô¤®¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÊµÜÂ¼¿Î¡Ë