映画「羊たちの沈黙」に登場する「ハンニバル・レクター」のように、反社会的な行動をとる人物のことは「サイコパス」または「ソシオパス」と呼ばれることがあります。両者の違いについて、ボンド大学の心理学准教授であるブルース・ワット氏とカタリナ・フリッツォン氏が解説しています。What’s the difference between a psychopath and a sociopath? Less than you might think

https://theconversation.com/whats-the-difference-between-a-psychopath-and-a-sociopath-less-than-you-might-think-226714◆サイコパスとは?精神医学の分野において1800年代から言及されてきた「サイコパス」という用語は、近年では「反社会性パーソナリティ障害」と呼ばれ、この障害を持つ人は、法律の無視やうそを繰り返す、衝動的な行動をとる、安全を無視する、無責任な行動をとる、自分の行動の結果に無関心などの特徴があるとされています。アメリカの精神科医ハービー・クレックリー氏は1941年に自著の中で、反社会性パーソナリティ障害を持つ9人の男性患者の臨床観察に基づいた「サイコパス」の特徴を初めて公式に(PDFファイル)説明しました。クレックリー氏によると、反社会性パーソナリティ障害を持つ人物には、表面的な魅力がある、人を信頼できない、後悔や恥じらいを持たないなどの重要な特徴があるとのこと。ワット氏らはこれらの特徴から、「サイコパスは他人を操り、表面的な魅力を示し、自身を誇張し、過剰に欺瞞(ぎまん)的である」と述べています。また感情的な特徴として「感情や共感の欠如、他人の苦しみに対する無関心、自分の行動が他人にどのような影響を与えるかについての責任を受け入れない」ことを挙げました。◆ソシオパスとは?「ソシオパス」という用語は、1930年代のアメリカの心理学者ジョージ・パートリッジ氏によって初めて登場したとされています。パートリッジ氏は「ソシオパス」について「他人の権利を常習的に侵害する行動」と説明しています。また、クレックリー氏が提唱したサイコパスの定義と類似する感情的特徴も確認されています。こうした特徴から、「ソシオパス」と「サイコパス」はたびたび混同されており、1960年代後半に精神科医は「ソシオパス」と「サイコパス」をどちらも「反社会性パーソナリティ障害」として位置付けたとのこと。ワット氏らは「ソシオパスについては人によって考え方が異なり、今日に至ってもソシオパスはサイコパスほど明確に定義されていません。両者は非常に似通っており、ソシオパスとサイコパスを明確に区別できる単一の定義はありません」と語っています。◆サイコパスとソシオパスの違いについてこのように、サイコパスとソシオパスは表出する特徴に違いはほぼありませんが、これまでの研究からその発生要因に違いがあることがわかっています。サイコパス特性を持つ人物は、脳の感情や行動の抑制、問題解決に関連する領域において、サイコパス特性を持たない人物との特定の違いがあることが明らかになっているほか、心拍数が低いなど、神経系に関連する違いがあることが判明しています。一方でソシオパスとその反社会的行動は、社会環境の違いによって生まれるとされており、幼少期に身体的虐待や親同士の対立を受けるなど家族由来で発生する傾向があることが示されています。また、1952年に出版された「精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)」でも、「ソシオパス性パーソナリティ障害は社会環境によって発症する」と(PDFファイル)説明されました。ワット氏らは「ハンニバル・レクターなどの人物はあくまでフィクションで、サイコパスやソシオパスの特徴を持つ全ての人物が連続殺人犯であったり、暴力的だというわけではないことが分かっています。しかし、これらの特徴を持つ人物はさまざまな有害な行動を取る傾向があるほか、刑事司法制度ではサイコパスの特長を持つ人物は再犯傾向が高いことが指摘されています」と語りました。さらに、これまでの研究でサイコパス特性を持つ人物は薬物依存やホームレス化、その他の人格障害を抱える可能性が高いことが示されているほか、サイコパス特性を持つ人物は新型コロナウイルス感染症に関連する制限に従わないとの予測も発表されています。一方で、ソシオパスは他人に危害を加えるリスクが高い人物を特定するためのリスク要因として確立されておらず、将来的な反社会的行動の信頼できる指標ではないことが指摘されています。