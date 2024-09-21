¡ÚMLB¡Û¡Ö50-50¡×Ã£À®¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤òÆ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥í¥Ö¥í´ÆÆÄ¤¬¾Î»¿¡¡»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤Ë¡Ö¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥ー¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢3ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢ー¥Á´Þ¤à¡¢6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ10ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¥á¥¸¥ãー»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
µÏ¿¤Å¤¯¤á¤Î°ìÆü¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿Ãæ¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î»Ø´ø´±¤âÂçÃ«¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤Ë½ËÊ¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¹¬±¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥Èー¥ê¡¦¥í¥Ö¥í´ÆÆÄ¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°¤ÎÈÖÁÈ¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÃ«¤Î¡Ö50-50¡×Ã£À®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡Ä¡Ä¤³¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ò¡£»ä¤ÏÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤ÏºÂ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤ÎÈó¾ï¤Ë¶á¤¤ÀÊ¤ÇÈà¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÁª¼ê¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÍè¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÎÎò»Ë¾åÃ¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ã¤¯¤Ù¤°Î¶È¤À¤«¤é¡£º£µ¨¤Î½øÈ×¤«¤é¡¢Èà¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÏ¿¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ö¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥ïー¤À¤Í¡£Èà¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì60ËÜÎÝÂÇ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é70ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨51ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¡¢4²ó¤·¤«¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬±¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁöÎÝÌÌ¤â¹â¤¯É¾²Á¡£
¸½Ìò»þÂå¤ËÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ð¥ó¥È¤äÅðÎÝ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¡£¥á¥¸¥ãー¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¥Áー¥à¤ò¶¯¹ë¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿Ì¾¾¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤Î°ÎÂç¤µ¤Ë¤â¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è3°Ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºß¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É·÷Æâ2°Ì¤ò¥ー¥×¡£ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤ò3Ï¢¾¡¤Ç¤¯¤À¤·¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó·ãÆÍ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¿¿·õ¾¡Éé¤òÄ©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£