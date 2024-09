【画像】“自室に籠って書く”という自作詞曲が上位に!「伊藤蘭Spotify再生回数ランキング」 ほか

記録と記憶で読み解く 未来へつなぐ平成・昭和ポップス 伊藤蘭(全3回の第3回)

この連載では、昭和から平成初期にかけて、たくさんの名曲を生み出したアーティストにインタビューを敢行。令和の今、Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス(サブスク)で注目されている人気曲をランキング化し、各曲にまつわるエピソードを深掘りすることで、より幅広いリスナーにアーティストの魅力を伝えていく。

今回も、伊藤蘭に話を伺う。インタビュー第1弾、第2弾ではキャンディーズ時代の人気曲や隠れ名曲を中心に考察したが、今回は令和にソロ歌手としてデビューした以降の楽曲や、近年のコンサートについて語ってもらおう。

伊藤蘭さん(撮影・田浦ボン)

伊藤蘭による作詞曲が好評も「毎回、追い詰められて書いている状態(笑)」

まずは、前回の続きとなる伊藤蘭部門でのSpotify人気曲第4位から。第4位は、1stアルバム『My Bouquet』収録で、逆境に立ち向かっていくような歌詞と勇ましい曲調がマッチしたアッパーチューン「女なら」。作詞は伊藤蘭自身が手がけている。他にも第7位の「Wink Wink」、第8位の「愛して恋してManhattan」と、自作詞曲が上位入りしており、ファンに好評のようだが、本人はどういった気持ちなのだろうか。

「『女なら』は、曲が先にあり、スタッフから“蘭さん、詞を書いてみてはどうですか?”と言われて作ってみました。作詞は…やればいいのにねぇ(苦笑)! なかなか進まないんです…。毎回、スタッフに追い詰められて書いている状態で、夜寝る前に自分の部屋にこもって作業しています。私は、メロディーとしっかりと向き合って何度も聴くことで、やっと歌詞ができるタイプなんですよ。でも、これだけたくさん聴いてくださっているなら、今後もやるべきですよね(笑)」

第5位は、ユニコーンの奥田民生とウルフルズのトータス松本との共作による「春になったら」。春をモチーフにした明るい曲調や、“ラン、ラン”という二人の楽しげなコーラスから、彼らのキャンディーズ愛が溢れまくっている。

「『春になったら』は、随所にキャンディーズっぽさを挟みながら作ってくださっていますよね(笑)。ちなみに、トータスさんにはこれまで、ソロアルバムに3作連続で提供していただいています。他には、井上陽水さんに書いていただいた第10位の『LALA TIME』も、穏やかで好きな曲ですね」

前述の「春になったら」のようなキャンディーズへのオマージュとなる楽曲もあるが、全体としてはアイドルらしい歌謡曲やその延長ではなく、洗練された軽やかなポップスばかりなので、キャンディーズを知らないJ-POPファンにもオススメしたい。それでいて、歌詞カードを見ずとも言葉がこちらにしっかりと伝わる歌声は、キャンディーズ時代に厳しく鍛えられた賜物と言えるだろう。

「世界中が“Shining Bright”になってほしい」、新曲への強い想い

ここからは、今年8月にリリースされた初のCDシングル「風にのって〜Over the Moon」について語ってもらおう。本作は、都会的なのにどこかファンタジックな要素もある、軽やかな楽曲だ。

「前年に発表した『Shibuya Sta. Drivin’ Night』(Spotify第3位)からの流れで、同じ安部純さんに書いていただきました。この歌は、澄んだ空気感がありますよね。前年にエッセイ集を出したのですが、そのタイトルを決める際、“Over the Moon”という言葉がとても素敵だと思ったんです。この言葉には、ワクワクした時に、月を超えちゃうくらい楽しい、というイメージがあるらしくて、そのいう瞬間が人生にいっぱいあるといいなと思っていたんです。だから、新曲もそのイメージでお願いしたところ、こんな素晴らしい曲を作ってくださいました」

確かに、夜の街をやわらかな風がすり抜けていくようなイメージで、聴いていると気持ちも軽くなりそうだ。

「今の世の中は、悲しいことがありすぎるくらいの状況ですが、世界中が“Shining Bright”になってほしいという願いを込めて歌いました」

カップリング曲の「大人は泣かない」も、泣いたり笑ったりする素直な感情をいつまでも大切にしよう、と明るく励ましてくれるミディアム・チューンだ。

「『大人は泣かない』は、“オトナカワイイ”って感じですよね。 ♪空の青さにも泣きそうなら 幸せなんでしょう♪ なんて歌詞にもじーんと来ちゃいます」

なお、初回出荷分に封入されている、銀色で“Ran Ito”と書かれたステッカーは、“可愛いので、スマホやパソコンに貼ってもらえたら”とのこと。

伊藤蘭のコンサートは“ファン参加型”。「若い方も安心していらしてください」

また、今年8月から来年1月までは、『伊藤 蘭 〜Over the Moon〜 コンサートツアー 2024-2025』が全国9会場で開催される予定だ。

彼女のコンサートは毎回、伊藤蘭名義のソロ楽曲もキャンディーズ時代の楽曲も盛りだくさんだが、ソロで歌う時は女性ヴォーカルバンドのような勢いがあり、キャンディーズを歌う時は、女性コーラス2人と組んだヴォーカル・トリオのような華やかさがあり、いずれも“声が出ようが出まいが、元気でいればそれで十分”という懐メロ大会とは全く異なっている。それでいて、ファンとの距離を感じさせず、音楽を届けたいという熱意がひしひしと伝わってくるのだ。

「実は、キャンディーズの頃から、私たちのステージはバンドメンバーのみなさんと作り上げるというスタイルを確立していて、今も、バンドあっての伊藤蘭だと思って続けているんです。もう、そういうカラダになっちゃった(笑)! やっぱり、ステージは“生もの”だと思うんです。もちろん、お客さまと距離を取ってショーアップするスタイルも、とっても素敵ですよね。でも私の場合は、ファンのみなさんとの一体感を大切にしたいんです。

そして、キャンディーズの曲は、二声や三声でハモるというコーラスワークありきなので、コーラスのお二人に助けていただいて、なるべく当時の形に近いものを再現するようにしています」

そういった彼女の気持ちが伝わっているのか、観客も大人しく聴いているというより、掛け声や手拍子にも積極的な方が多いように感じた。

「確かにそうですね。ソロ・デビューしたばかりの’19年の頃は、みなさん、“どう応援すればいいんだろう、静かなのがいいのか…”と、戸惑いもあったと思うんです。そこから徐々に盛り上げてくださって、今ではすっかり“ファン参加型”のコンサートになっていますね!」

今回のツアーの内容を、ネタバレのない範囲で尋ねてみると、

「見どころとしては、今年5月29日に、1日限りのコンサートでも初の試みとして披露した『やさしい悪魔』と『アン・ドゥ・トロワ』のニュー・アレンジですね。その日、多くの方に喜んでいただけた感触があったので、今回のツアーでも披露しようと。そして、新曲の2曲も歌いますし、他にもこれまであまり歌ってこなかったキャンディーズの楽曲をプラスして、濃厚な構成になっています。もちろん、伊藤蘭の楽曲もたっぷり聴いていただけます(笑)」

とのこと。最後に、キャンディーズや伊藤蘭さんの作品を聴いている方へのメッセージもお願いしてみた。

「キャンディーズの楽曲がサブスクで解禁される(’19年4月24日〜配信開始)というお知らせが届いた時、私は“何のこと??”って、まったく意味が分からなかったんです。きっと、今もCDで聴いてくださっているファンの方にとっては、“なじみのない作業があるのでは?”と不安かもしれませんね。でも、私がそうであったように、一度覚えてしまえば、手軽にあらゆるジャンルの曲が聴けて、音楽をより身近に感じることができると思うので、長年のファンの方でも、意外な発見があるかもしれませんね。

そして、若い方は、ひと昔前なら簡単には手に入らなかった音楽がすぐ聴けちゃう、もっとも幸せな時代に生きてらっしゃるので、親御さんや祖父母世代の曲も気軽に聴いてみてください。そして私のコンサートにも、是非是非いらしてください。絶対に楽しめると思いますよ! お父さんのようなファンの方たちが温かく迎えてくださると思うので、一人でも安心していらしてくださいね(笑)」

昭和のキャンディーズ、令和の伊藤蘭としての活動で一貫しているのは、ファンやスタッフ、バンドのメンバーとともに歌を大事にしていたい、という想いだ。そうやって音楽に根差したアイドルだったからこそ、キャンディーズは現代でも愛されている楽曲が多く、また伊藤蘭自身も、今なお新たなJ-POPに挑んでいるのだろう。かといって、奇をてらって飛び道具に頼ることもなく、あくまでも明るく楽しく音楽を届けるというスタイル。伊藤蘭のように、ひたむきに唯一無二の存在であり続ける人は、エンタメ分野に限らず、今後ますます求められていきそうな気がする。

***

全3回でお送りした伊藤蘭さんインタビュー。第1回ではキャンディーズ時代の人気曲を、第2回では隠れた名曲とソロ名義の人気曲について語ってくれた。

《INFORMATION》

ニューシングル「風にのって〜Over the Moon」発売中

〈収録曲〉

1. 風にのって〜Over the Moon

2.大人は泣かない

3.風にのって〜Over the Moon (オリジナル・カラオケ)

4.大人は泣かない (オリジナル・カラオケ)

『伊藤 蘭 〜Over the Moon〜 コンサートツアー 2024-2025』開催中

指定席:税込9900円/U-18シート:税込5500円

〈今後の公演〉

2024年

・名古屋 9.23(月・振休)愛知県芸術劇場 大ホール

17:00開場 / 18:00開演

・福岡 9.28(土)キャナルシティ劇場

16:00開場 / 17:00開演

・熊本 9.29(日)熊本県立劇場 演劇ホール

16:00開場 / 16:30開演

2025年

・京都 1.12(日)ロームシアター京都 メインホール

16:00開場 / 17:00開演

・神戸 1.13(月・祝)神戸国際会館こくさいホール

16:00開場 / 17:00開演

・東京 1.25(土)東京ガーデンシアター(有明)

16:00開場 / 17:00開演

(取材・文:人と音楽をつなげたい音楽マーケッター・臼井孝)

伊藤蘭(いとう・らん)

東京都出身。1973年にキャンディーズのメンバーとしてシングル「あなたに夢中」で歌手デビュー。’78年にグループ解散後、休業を経て、’80年に女優活動を再開。以降、数多くの映画、ドラマ、舞台に出演し、’19年5月、ソロ歌手としてデビュー。これまで『My Bouquet』『Beside you』『LEVEL 9.9』と、3枚のアルバムをリリース。’24年8月には、シングル「風にのって〜Over the Moon」をリリース。また同月から翌年1月まで『伊藤 蘭 〜Over the Moon〜 コンサートツアー 2024-2025』を開催中。

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



デイリー新潮編集部