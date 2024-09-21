今週の【上場来高値銘柄】住友林、フジテック、サンリオなど45銘柄
今週の日経平均株価は、米株高や為替の円安傾向が好感され、前週末比1142円高の3万7723円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、米住宅着工件数が4ヵ月ぶり高水準で思惑買いが向かった住友林 <1911> [東証Ｐ]、4～9月期連結業績予想の上方修正を発表した鈴茂器工 <6405> [東証Ｓ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を4100円→4700円に引き上げたフジテック <6406> [東証Ｐ]、モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を2800円→4100円に引き上げたサンリオ <8136> [東証Ｐ]など。そのほか、日本酸素ホールディングス <4091> [東証Ｐ]、コナミグループ <9766> [東証Ｐ]など20社は先週に続き上場来高値を更新した。
※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 1銘柄
<1911> 住友林 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 3銘柄
<2216> カンロ [東証Ｓ]
<2585> Ｌドリンク [東証Ｐ]
<2932> ＳＴＩＦＨＤ [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 1銘柄
<4091> 日本酸素ＨＤ [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄
<5449> 大阪製鉄 [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 5銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6405> 鈴茂器工 [東証Ｓ]
<6406> フジテック [東証Ｐ]
<6417> ＳＡＮＫＹＯ [東証Ｐ]
<6458> 新晃工 [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 1銘柄
<6744> 能美防災 [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 2銘柄
<7867> タカラトミー [東証Ｐ]
<7936> アシックス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 4銘柄
<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]
<9028> ゼロ [東証Ｓ]
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9058> トランコム [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 10銘柄
<2329> 東北新社 [東証Ｓ]
<3738> ティーガイア [東証Ｐ]
<3836> アバントＧ [東証Ｐ]
<3847> パ・システム [東証Ｓ]
<4258> 網屋 [東証Ｇ]
<4413> ボードルア [東証Ｇ]
<4746> 東計電算 [東証Ｓ]
<7595> アルゴグラフ [東証Ｐ]
<8056> ビプロジー [東証Ｐ]
<9766> コナミＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 4銘柄
<3038> 神戸物産 [東証Ｐ]
<7552> ハピネット [東証Ｐ]
<8136> サンリオ [東証Ｐ]
<9932> 杉本商 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 5銘柄
<3092> ＺＯＺＯ [東証Ｐ]
<7419> ノジマ [東証Ｐ]
<7683> ＷＡ [東証Ｇ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9828> ゲンキＧＤＣ [東証Ｓ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<8890> レーサム [東証Ｓ]
● サービス業――――――――― 4銘柄
<2173> 博展 [東証Ｇ]
<6544> Ｊエレベータ [東証Ｐ]
<6574> コンヴァノ [東証Ｇ]
<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]
株探ニュース