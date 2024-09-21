今週の【上場来高値銘柄】住友林、フジテック、サンリオなど45銘柄 今週の【上場来高値銘柄】住友林、フジテック、サンリオなど45銘柄



今週の日経平均株価は、米株高や為替の円安傾向が好感され、前週末比1142円高の3万7723円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、米住宅着工件数が4ヵ月ぶり高水準で思惑買いが向かった住友林 <1911> [東証Ｐ]、4～9月期連結業績予想の上方修正を発表した鈴茂器工 <6405> [東証Ｓ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を4100円→4700円に引き上げたフジテック <6406> [東証Ｐ]、モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を2800円→4100円に引き上げたサンリオ <8136> [東証Ｐ]など。そのほか、日本酸素ホールディングス <4091> [東証Ｐ]、コナミグループ <9766> [東証Ｐ]など20社は先週に続き上場来高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 1銘柄



<1911> 住友林 [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 3銘柄



<2216> カンロ [東証Ｓ]

<2585> Ｌドリンク [東証Ｐ]

<2932> ＳＴＩＦＨＤ [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 1銘柄



<4091> 日本酸素ＨＤ [東証Ｐ]



● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄



<5449> 大阪製鉄 [東証Ｓ]



● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄



<5803> フジクラ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 1銘柄



<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 5銘柄



<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]

<6405> 鈴茂器工 [東証Ｓ]

<6406> フジテック [東証Ｐ]

<6417> ＳＡＮＫＹＯ [東証Ｐ]

<6458> 新晃工 [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 1銘柄



<6744> 能美防災 [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 2銘柄



<7867> タカラトミー [東証Ｐ]

<7936> アシックス [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 4銘柄



<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]

<9028> ゼロ [東証Ｓ]

<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]

<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄



<9058> トランコム [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 10銘柄



<2329> 東北新社 [東証Ｓ]

<3738> ティーガイア [東証Ｐ]

<3836> アバントＧ [東証Ｐ]

<3847> パ・システム [東証Ｓ]

<4258> 網屋 [東証Ｇ]

<4413> ボードルア [東証Ｇ]

<4746> 東計電算 [東証Ｓ]

<7595> アルゴグラフ [東証Ｐ]

<8056> ビプロジー [東証Ｐ]

<9766> コナミＧ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 4銘柄



<3038> 神戸物産 [東証Ｐ]

<7552> ハピネット [東証Ｐ]

<8136> サンリオ [東証Ｐ]

<9932> 杉本商 [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 5銘柄



<3092> ＺＯＺＯ [東証Ｐ]

<7419> ノジマ [東証Ｐ]

<7683> ＷＡ [東証Ｇ]

<8267> イオン [東証Ｐ]

<9828> ゲンキＧＤＣ [東証Ｓ]



● 不動産業―――――――――― 1銘柄



<8890> レーサム [東証Ｓ]



● サービス業――――――――― 4銘柄



<2173> 博展 [東証Ｇ]

<6544> Ｊエレベータ [東証Ｐ]

<6574> コンヴァノ [東証Ｇ]

<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]





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