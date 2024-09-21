来週の主な予定 自民党総裁選 米GDP確報とPCE価格指数 FOMC終えパウエル議長らFRB高官発言相次ぐ 来週の主な予定 自民党総裁選 米GDP確報とPCE価格指数 FOMC終えパウエル議長らFRB高官発言相次ぐ

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来週の主な予定 自民党総裁選 米GDP確報とPCE価格指数 FOMC終えパウエル議長らFRB高官発言相次ぐ



・27日に自民党総裁選投開票、過去最多9人が立候補 金融市場への影響を注視

・日銀7月会合議事録 7月は0.25%への追加利上げと国債買い入れ減額計画を同時決定した

・木曜日は米新規失業保険申請件数（21日終了週）FRBは政策の焦点をインフレから雇用に移す

・米GDP確報は改定値から小幅に下方改定の見通し、PCE価格指数は伸び鈍化予想

・FOMCブラックアウト期間を終えパウエル議長らFRB高官の講演が相次ぐ

・スイス中銀政策金利、ジョルダン総裁にとって最後の会合 政府は来年インフレの急激な低下を予想



23日（月）

秋分の日振替休日のため東京市場は休場

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（9月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（9月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（9月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（9月）

チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

香港証券取引所、長年にわたる悪天候時の市場閉鎖慣行を終了



24日（火）

豪中銀政策金利

米消費者信頼感指数（9月）

ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演

国連総会一般討論演説（30日まで）



25日（水）

中国中期貸出制度（MLF）1年物金利

豪消費者物価指数（月次ベース・8月）

OECD中間経済見通し



26日（木）

日銀議事録（7月30日-31日開催分）

豪中銀四半期金融政策報告

ECB経済報告

スイス中銀政策金利・ジョルダン中銀総裁 記者会見

米GDP確報値（第2四半期）

米新規失業保険申請件数（21日終了週）

メキシコ中銀政策金利

ラガルドECB総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議開会挨拶

パウエルFRB議長、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議開会挨拶（事前収録）

バーFRB副議長、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席

イエレン米財務長官、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席

ウィリアムズNY連銀総裁、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席（質疑応答なし）

クーグラーFRB理事、コリンズ・ボストン連銀総裁、金融包摂に関する討論会参加（質疑応答なし）

バーFRB副議長、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答なし）



27日（金）

自民党総裁選投開票

東京都消費者物価指数（9月）

中国工業企業利益（8月）

ECB調査消費者インフレ期待（8月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（8月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（9月）

ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演

チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演

レーンECBチーフエコノミスト、会議「財政政策、金融セクター、経済成長」開会挨拶

クーグラーFRB理事、コリンズ・ボストン連銀総裁、中小企業に関する会合出席（質疑応答なし）

バイデン米政権、対中関税大幅引き上げ実施（中国電気自動車に対する関税4倍の100%に引き上げ）



29日（日）

スイス中銀ジョルダン総裁退任（10月1日付でシュレーゲル副総裁が総裁に昇格）

英保守党大会（バーミンガム、10月2日まで）



※予定は変更することがあります

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