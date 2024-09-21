»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ÁÉßµï¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤Ï¡©¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö»ëÄ°¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò½¸Ìó¤·ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÀ¼¡É¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
°ì¤Ä¤Î´·ÍÑ¶ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë2ÅÙ¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËßÍÙ¤ê¤È¸À¤¨¤ÐÉßµï¤¬¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡ÖÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤ò¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤Ï¡ÖÉÔµÁÍý¤äÌÌÌÜ¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î²È¤Ë¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È¤«¡¢¼ã¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤»¤º¡¢ÄûÀµ¤ò¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÊÃËÀ40Âå¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø£Î¥¹¥¿¡Ù¤Ø¤Î¤´°Õ¸«¡£¤´»ØÅ¦¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤ÏËÜÍè¡ÖµÁÍý¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ì¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¡Ö¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼½ñ¤Ë¤âºÜ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¾ÊÆ²¹ñ¸ì¼Åµ¤Ç¤â¡¦¡¦¡¦¢¶á´ó¤ê¤Ë¤¯¤¤¡££µ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍâ¡¹Æü¡¢Æ±¤¸¡ÖÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´»ØÅ¦¤¬¡¢7·î´ü¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔËÁÆ¬¤Ë¡ÖÉßµï¤ò²¼¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡Õ
¡Ö¡¦¡¦¡¦Éßµï¤ò²¼¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¡¢ÀµÄ¾¤³¤ì¤Ï¸íÍÑ¤«¤Ê¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÎã²ò¡¡¿·¹ñ¸ì¼Åµ¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
¡ãÉßµï¤¬¹â¤¤¡ä¡¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÎ©ÇÉ¤¹¤®¤ÆÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤È¤¢¤ê¡¢¡ÖÃí°Õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡È¢¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÖÉßµï¤ò²¼¤²¤ë¡Ê¡áµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡É¡¡¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Éßµï¤ò²¼¤²¤ë¤Ã¤Æ¡¢ºï¤ë¤Î¡©²¼¤²¤ë¤Ê¤é¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¦¡¦¡¦¤Ê¤É¤È¤Ò¤È¤·¤¤êÆâÎØ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤â7·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¡£8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â°ú¤Â³¤¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££·¡Á8·î¤Ç¡¢¤´°Õ¸«¿ô¤Ï1200·ï°Ê¾å¡¢Â¿¤¯¤Ï¹¥°ÕÅª¤´°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
8·î²¼½Ü¤Ë¤â¥À¥ó¥¹´ë²è¤Ø¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï»²²Ã¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´»²²Ã¼Ô¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¤È¤¯¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À§Èó¡¢ÍèÇ¯¤Î¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´°Õ¸«¤â¡£
100¿Í°Ê¾å¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¿ä¤·¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤¦¤Þ¤¤¡ª¤ÈÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¿ôÉÃ¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤¤«¤é·ë¶ÉÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡£ÍèÇ¯¤Ï¸·Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
ÈÖÁÈ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´°Õ¸«¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Î¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐ¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤ÏÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î°¦¾ð¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Á¤é¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈïºÒÃÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈÆâ¤ÎÍ½¹ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¤¬Íè¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù8·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö»Ò¶¡¤ÎÏ¢¤ìµî¤ê¡×¡£Á°¤Î½µ¤Ë10ÉÃ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤¿Í½¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ë80·ï°Ê¾å¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔÂ©»Ò¤òÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ßÃæ¤âÂ©»Ò¤È²ñ¤¨¤º¡¢ÊÌµï¿Æ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£DV¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÏ¢¤ìµî¤ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼Ò²ñ¤ËÀµ¤·¤¯Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô»ä¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¡Ö¼Â»ÒÍ¶²ý¡×¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ç¤¹¡£É×¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤ÇË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢»ä¤ËÊª¤òÅê¤²ÊÉ¤ò½³¤ê¡¢¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¿¦¤òÆÀ¤Æ⼼µÙ¤Þ¤ë³Ú¤·¤¤⽇¡¹¤ò»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï¡ÖÍ¶²ý¤À¡¢Ï¢¤ìµî¤ê¤À¡×¤ÈÁû¤®¡Ö¤â¤Ã¤È¸òÎ®¤µ¤»¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÈòÆñ¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¸í²ò¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ
Í½¹ð¤À¤±¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹¥°ÕÅª¤Ê¤´°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊüÁ÷¸å¤Î¤´°Õ¸«¡Ë
⼦¤É¤â¤ÎÏ¢¤ìµî¤ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿⼦¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¶¤ä¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Â¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢⼦¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤´°Õ¸«¤¬Íè¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë80·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤´°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¡¢¤¦¤Á70·ï°Ê¾å¤¬¹¥°ÕÅª¤Ê¤´°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¡£
8·î¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡ØTHE TIME,¡Ù¤Î¡Ö¤±¤µ¤Î£±¶Ê¡×¤Ë¡ÖÁÕ/¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£⽇¡¢Ì¼¤ÎÎ¹Î©¤Á(ÆþÀÒ)¤ÎÄ«¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²Á´°÷¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÂçµã¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈŽ¥¹â⽊Î¤Âå»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê60Âå½÷À¡Ë
ÂçÀÚ¤ÊÆü¤ÎÄ«¤ËÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÎé¤Î¤´Ï¢Íí¤â¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¤¤Ã¤È¿´²¹¤Þ¤ê¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼¹É®¼ÔÎ¬Îò¡ä
ÉÍºê Í³²Â¡Ê¤Ï¤Þ¤¶¤¡¦¤æ¤«¡Ë
1995Ç¯TBSÆþ¼Ò¡£
¥é¥¸¥ª¶É¡¢ÊóÆ»¶É¡¢»ö¶È¶É¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔÀ®¹Íºº¶É¡£¸½ºß¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¼¼Ä¹
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦¤¬È¯¹Ô¡Ë¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£2024Ç¯6·î¡¢¸¶Â§ÅÚÍËÆü¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Êè,
¿ÀÆàÀî,
»×¤¤¤ä¤ê,
Áòµ·,
²£ÉÍ,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾²ÃÈË¼