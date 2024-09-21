日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万7970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40331.88円 ボリンジャーバンド3σ
39354.32円 ボリンジャーバンド2σ
38376.76円 ボリンジャーバンド1σ
38264.27円 75日移動平均
37970.00円 21日夜間取引終値
37723.91円 20日日経平均株価現物終値
37615.35円 200日移動平均
37399.20円 25日移動平均
37130.00円 一目均衡表・基準線
36916.00円 5日移動平均
36715.00円 一目均衡表・転換線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36421.64円 ボリンジャーバンド-1σ
35444.08円 ボリンジャーバンド2σ
35342.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34466.52円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40331.88円 ボリンジャーバンド3σ
39354.32円 ボリンジャーバンド2σ
38376.76円 ボリンジャーバンド1σ
38264.27円 75日移動平均
37970.00円 21日夜間取引終値
37723.91円 20日日経平均株価現物終値
37615.35円 200日移動平均
37399.20円 25日移動平均
37130.00円 一目均衡表・基準線
36916.00円 5日移動平均
36715.00円 一目均衡表・転換線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36421.64円 ボリンジャーバンド-1σ
35444.08円 ボリンジャーバンド2σ
35342.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34466.52円 ボリンジャーバンド3σ
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