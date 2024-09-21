　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万7970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40331.88円　　ボリンジャーバンド3σ
39354.32円　　ボリンジャーバンド2σ
38376.76円　　ボリンジャーバンド1σ
38264.27円　　75日移動平均
37970.00円　　21日夜間取引終値
37723.91円　　20日日経平均株価現物終値
37615.35円　　200日移動平均
37399.20円　　25日移動平均
37130.00円　　一目均衡表・基準線
36916.00円　　5日移動平均
36715.00円　　一目均衡表・転換線
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36421.64円　　ボリンジャーバンド-1σ
35444.08円　　ボリンジャーバンド2σ
35342.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34466.52円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース