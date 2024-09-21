ÊÆµ¼Ô¤¿¤Á¤â´üÂÔ¤¹¤ë°æ¾å¾°Ìï¤Î¡ÈÌ´¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡É ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¿ÍÀï»Î¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¨¤¤»þÂå¡×¤ÎÅþÍè¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡Èµð¶í¡É¤Î¥É¥Ø¥Ë¡¼¤â´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢°µ¾¡¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤ÎÅ¨¤Ê¤·¤Î¶¯¤µ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â¹ì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î»î¹ç¤¬¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°´Ø·¸¼Ô¤«¤éÉÑÈË¤Ë¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ï·ÚÎÌµé¤ÎºÇ¶¯²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶¯¤¹¤®¤ë¡ª°æ¾å¾°Ìï¤¬¶Ê¼Ô¥É¥Ø¥Ë¡¼¤òÊ´ºÕ¡ª¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¸«¤»¤¿7²óTKO·à¤ò¸·Áª¼Ì¿¿¤Ç¤ªÆÏ¤±
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¥á¥¥·¥³ÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë9·î16Æü¤ÎÁ°¸å¤ËÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬µó¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï14Æü¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹½£¤ÎT-¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥µ¥¦¥ë¡¦¡È¥«¥Í¥í¡É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡ËÂÐ¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥¬¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡ËÀï¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿¶½¹Ô¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î½µ¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¼çÍ×´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤âÄÌÎã¡£¤½¤³¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë°ì¤Ä¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢°æ¾å¤ÎÌ¾¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µî¤ë9·î3Æü¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê¹ë½£¡ËÀï¸å¡¢ÊÆ¶½¹ÔÂç¼ê¡ØTop Rank¡Ù¤Î¸æÂç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥¢¥é¥à²ñÄ¹¤¬Íè½Õ¤Ë°æ¾å¤¬µ×¡¹¤ËÅÏÊÆÀï¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£½ÅÄÃ¤ÎÊü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤À¶ñÂÎ²½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥Ü¥¯¥·¥ó¥°´Ø·¸¼Ô¤òÁû¤¬¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£Á°²ó¤Ï¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¿Ê½Ð»þ¤â¥³¥í¥Ê±²¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬°æ¾å¤Î¶¯¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏÊÆ¤¹¤ì¤ÐYouTube·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂçÁû¤®¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¤½¤¦Ç®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFightnews.com¡Ù¤Î¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥Þ¥é¥Ó¥¸¥ãµ¼Ô¤â¤Þ¤¿¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ºÆ½±Íè¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2020¡Á21Ç¯¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç2ÅÙ¡¢2017Ç¯¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥«¡¼¥½¥ó¤Ç1ÅÙ¡¢ÅÏÊÆ¤·¤Æ¤Î»î¹ç³«ºÅ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢2017Ç¯¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ë¥¨¥Ù¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀï¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤Î°ì³Ñ¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¹ë½£¡ËÀï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥À¥¹¥Þ¥ê¥Ê¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡ËÀï¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î±²Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£¤æ¤¨¤Ë°æ¾å¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¸ÂÄê¤È¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦Æâ¤ÎÉ¾²Á¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÈà¤ÎÊÆ¿Ê½Ð¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÏËè»î¹ç¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡Ë¤Ç°ì»þ1°Ì¤ËÉâ¾å¡¢2³¬µé¤Ç¤Î4ÃÄÂÎÀ©ÇÆ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ø¤Î°µ¾¡¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤ÎÀ®¸ù¤È¤¤¤Ã¤¿²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬»º¤ó¤À¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë´°Á´¤Ë¹ì¤¤¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
°æ¾å¤¬ÊÆ¹ñ¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2021Ç¯9·î¤Î¥À¥¹¥Þ¥ê¥Ê¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£(C)Getty Images
°æ¾å¾°ÌïvsÃæÃ«½á¿Í¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤à
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Top Rank¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÁê¼ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤¬¥á¥¥·¥³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÈÀï¤Ã¤ÆÌ¾¤òµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤ëÊý¤¬¥Ù¥¿¡¼¤À¤±¤É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë»Ä¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÁê¼êÃµ¤·¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó½Ð¿È¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥Þ¥é¥Ó¥¸¥ãµ¼Ô¤Î¤½¤ó¤Ê¸«ÊýÄÌ¤ê¡¢¸½³¬µé¤Ç°æ¾å¤Î¡È¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ãµ¤·¡É¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¿Í¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡¢¥ì¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡¢¥á¥¥·¥³·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¤é¼ÂÎÏÇÉ¤¬²¦ºÂ¤ËµïºÂ¤ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¿Ê½Ð¸å¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Î°æ¾å¤Ê¤é¶¯¹ë¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤â°ìÄê°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²¾Äê¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢MGM·ÏÎó¤ÎÃæ¡ÁÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¶½¹Ô¤È¤Ê¤ì¤ÐÁ´ÊÆ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£º£Ç¯5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÆ¿Ê½Ð¤Ï°æ¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòº£¡¢ÊÆ¥ê¥ó¥°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¼Â¤Ï°æ¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£26ºÐ¤Ë¤·¤Æ3³¬µé¤òÀ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡ÊMT¡Ë¤â¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡ØThe Ring Magazine¡Ù¤ÎPFP¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Èà¤â¶á¤¤¾Íè¤Ë°æ¾å¤È¤Î·èÀï¤¬¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤ÏÃæÃ«¤ò¡Ö¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥é¥Ó¥¸¥ãµ¼Ô¤â¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡È¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°æ¾åÂÐÃæÃ«¤Ï¸ò¾Ä¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤Æ¤â1Ç¯¤ÏÀè¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´õË¾¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Ê¥«¥¿¥Ë¤¬¤Þ¤À14¡¢15ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ì¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¤è¤ê¤â¿ÈÄ¹¡¢¥ê¡¼¥Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î»î¹ç¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£³¤³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÆüËÜ¤Ç¼èºà¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡º£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¤»þÂå¤¬Íè¤¿¤â¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î³èÌö¤ò´ò¡¹¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÅÏÊÆ¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤éÂÔË¾¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¤òÉ¬¸«¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°æ¾åÂÐÃæÃ«Àï¤¬À®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤³¤³°µ¼Ô¤¬¸½¾ì¼èºà¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£É®¼Ô¤â¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎË¬¤ì¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢·ãÆ°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êº£¸å1Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[¼èºà¡¦Ê¸:¿ù±ºÂç²ð]