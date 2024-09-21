¡Ö¼ÂÏ¿¡¦¶ì³¤¾ôÅÚ¡×½ñÉ¾¡¡ÀÐÌ¶Îé¡¦ÅÏÊÕ ¡Öº²¤ÎÏ¢·È¡×¤¿¤É¤ë
¡¡¿åËóÉÂÈï³²¼Ô¤Î¶ì¤·¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¶ì³¤¾ôÅÚ¡Ù¤Ï¡¢ºî²È¡¦ÀÐÌ¶ÎéÆ»»Ò¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£½é¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°èÊ¸²½»ï¡Ö·§ËÜÉ÷ÅÚµ¡×¤ÇÀÐÌ¶Îé¤¬Ï¢ºÜ¤·¤¿¿åËóÉÂ¥ë¥Ý¤À¡£¤³¤Î»þ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬ÅÏÊÕµþÆó¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÌ¶Îé¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÏÊÕ¤ÏÃø¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ñ¤¼ê¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Î´Ø·¸¤ò±Û¤¨¡¢ÁÐÊý¤ÎÎà¤¤¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£Îø°¦´Ø·¸¤È¤â°ã¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿´ÊÊØ¤ÊÉ½¸½¤Ç¤ÏÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Öº²¤ÎÏ¢·È¡×¤¬Æó¿Í¤ò¾×¡Ê¤Ä¡Ë¤Æ°¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿åËóÉÂÆ®Áè¤È¤¤¤¦¡Ö¸øÅª¤ÊÎÎ°è¡×¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æó¿Í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¼´¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Ï¡Ø¶ì³¤¾ôÅÚ¡ÙÃÂÀ¸¤Îµ°À×¤òÄÉ¤¦¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤ÎÉðÁõÆ®ÁèÊü´þ¤òµ¡¤Ë¶¦»ºÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤ÆÊÔ½¸¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢1965Ç¯¡¢·§ËÜ¤Ëµ¢¶¿¤·¡¢¡Ö·§ËÜÉ÷ÅÚµ¡×¤òÁÏ´©¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼¹É®¿Ø¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿Áê¼ê¤¬¿åËó°é¤Á¤ÎÀÐÌ¶Îé¤À¤Ã¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤Ë¼«»¦Ì¤¿ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÌ¶Îé¤Ï¤½¤Îº¢¡¢¸ÉÆÈ¤Ê»þ´Ö¤òËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»í¿Í¡¦Ã«Àî´ç¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô½¸ÃÄ¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ëÂ¼¡×¤Ë»²²Ã¡¢Ì±½°»Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤Îî°íð¡Ê¤«¤¤¤³¤¦¡Ë¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¡Ö³¤¤È¶õ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¸å¤Ë¡Ø¶ì³¤¾ôÅÚ¡Ù¤È¤·¤Æ¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½ñÀÒ²½¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ê¤¼¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â´Þ¤á¡¢Ì¾ºîÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜ½ñ¤ÎÇòÈý¡Ê¤Ï¤¯¤Ó¡Ë¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¼ê»æ¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë½ã¿è¤Ç¡¢»þ¤ËÄË¡¹¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¡£¿åËóÉÂ´µ¼Ô¤¬ÀÐÌ¶Îé¤ËØá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤·¡¢¤½¤ÎÀÐÌ¶Îé¤¬ÅÏÊÕ¤ËØá°Í¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤È¤â¤Ë»à¤Í¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Î¾å¤Ç¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ê»æ¤Ëµ¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á´¤Æ¤òÉ½¤¹¡£Æó¿Í¤Ï²óÅ¾¤¹¤ëÂÐ¤Î¥³¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¹ç¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢·ã¤·¤¤»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤è¤Í¤â¤È¡¦¤³¤¦¤¸¡¡1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ËèÆü¿·Ê¹µ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÃø½Ò¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉ¾ÅÁ¡¡ÀÐÌ¶ÎéÆ»»Ò¡Ù¡ÊÆÉÇäÊ¸³Ø¾ÞÉ¾ÏÀ¡¦ÅÁµ¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡£