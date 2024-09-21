New Single「雷神 風神 - レゾナンス」2024年11月20日(水)発売1. 雷神 風神 - レゾナンス [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]2. 雷神 風神 - レゾナンス (パソコン音楽クラブ Remix)完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2392 / ￥2,640（税込）完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2393 / ￥2,090（税込）通常盤 (SHM-CD) / VICL-79010 / ￥1,320（税込）[完全生産限定盤A/B共通仕様]◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様◎BUCK-TICKロゴステッカー封入◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属＜映像収録内容＞・「雷神 風神 - レゾナンス」MUSIC VIDEO[通常盤 初回生産分仕様 (2025年1月末生産分まで)]◎BUCK-TICKロゴステッカー封入[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎シングル&アルバム『スブロサ SUBROSA』2作購入者対象応募シリアルナンバー封入[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属) の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年11月30日(日)まで]ご予約・ご購入はこちら完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2392.html完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2393.html通常盤 (SHM-CD)URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-79010.html

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New Album『スブロサ SUBROSA』2024年12月4日（水）発売完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2394 / ￥6,050（税込）完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2395 / ￥5,500（税込）通常盤 (SHM-CD) / VICL-70283 / ￥3,300（税込）[完全生産限定盤A/B共通仕様]◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属)の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]完全生産限定カセットテープ (2本組) / VITL-65860〜65861 / ￥4,400（税込）◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]◎カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]完全生産限定アナログ盤 (3枚組) / VIJL-60348〜60350 / ￥12,100（税込）アナログ発売日：2025年1月29日(水)◎オリジナルアルバム全3枚組LP、180g重量盤◎オリジナルポスター封入◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]◎アナログレコードの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2026年1月31日(土)まで]ご予約・ご購入はこちら完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2394.html完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2395.html通常盤 (SHM-CD)URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70283.html完全生産限定カセットテープURL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65860.html完全生産限定アナログ盤URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60348.htmlVICTOR ONLINE STORE 数量限定セット完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ / VOSF-13246 / ￥9,900（税込）完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ / VOSF-13247 / ￥9,350（税込）通常盤+オリジナルTシャツ / VOSF-13248 / ￥7,150（税込）※VICTOR ONLINE STORE数量限定の受注生産販売となります。※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セット。※ファンクラブ(FISH TANK)数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。ご予約・ご購入はこちら完全生産限定盤A+オリジナルTシャツURL：https://victor-store.jp/item/99066完全生産限定盤B+オリジナルTシャツURL：https://victor-store.jp/item/99067通常盤+オリジナルTシャツURL：https://victor-store.jp/item/99068ファンクラブ（FISH TANK） 数量限定セット完全生産限定盤A+オリジナルトートバッグ / 商品コード：2100321115532 / ￥9,900（税込）完全生産限定盤B+オリジナルトートバッグ / 商品コード：2100321115549 / ￥9,350（税込）通常盤+オリジナルトートバッグ / 商品コード：2100321115556 / ￥7,150（税込）＜ファンクラブ(FISH TANK) 数量限定セット予約受付＞※本商品はファンクラブ(FISH TANK)会員向けに、予約期間を設けて販売を行います。※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルトートバッグを同梱したファンクラブ[FISH TANK]限定セットとなります。※VICTOR ONLINE STORE数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。ファンクラブ（FISH TANK）数量限定セット予約期間：2024年9月21日(土)0:00〜10月6日(日)23:59予約受付URL：https://store.plusmember.jp/bucktick/products/list.php?category_id=3136アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/subrosa/