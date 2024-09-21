新生BUCK-TICK始動、シングル「雷神 風神 − レゾンナンス」とアルバム『スブロサ SUBROSA』発売決定
BUCK-TICKが、2024年11月20日(水)にシングル「雷神 風神 - レゾナンス」、12月4日(水)にアルバム『スブロサ SUBROSA』を発売する。
シングル「雷神 風神 - レゾナンス」は、作詞・作曲は今井寿が務める。アルバムに先んじて発売される楽曲であるので、その方向性を示唆する楽曲となりそうだ。カップリングにはパソコン音楽クラブによる「雷神 風神 - レゾナンス」のリミックス楽曲「雷神 風神 - レゾナンス (パソコン音楽クラブ Remix)」が収録される。パソコン音楽クラブは2015年より活動しているDTMユニット。どのようなリミックスになるのかこちらも楽しみだ。
そして、12月4日(水)にはアルバム『スブロサ SUBROSA』が発売。アルバムの収録曲、完全生産限定盤に付属するボーナスディスクが内容などは後日発表される。今作もCD、カセットテープ、アナログレコード、デジタル配信での発売となるが、アナログレコードは、2025年1月29日(水)の発売を予定している。
さらに、VICTOR ONLINE STOREでは、Tシャツを同梱した数量限定セット、BUCK-TICKのファンクラブ（FISH TANK）では、トートバッグを同梱した数量限定セットも発売となる。
このシングル「雷神 風神 - レゾナンス」、アルバム『スブロサ SUBROSA』2作購入者対象応募シリアルナンバーがすべての形態に封入される。詳細は後日の発表となるがスペシャルな特典を企画しているとのことだ。
リリース情報
2024年11月20日(水)発売
1. 雷神 風神 - レゾナンス [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]
2. 雷神 風神 - レゾナンス (パソコン音楽クラブ Remix)
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2392 / ￥2,640（税込）
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2393 / ￥2,090（税込）
通常盤 (SHM-CD) / VICL-79010 / ￥1,320（税込）
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎BUCK-TICKロゴステッカー封入
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・「雷神 風神 - レゾナンス」MUSIC VIDEO
[通常盤 初回生産分仕様 (2025年1月末生産分まで)]
◎BUCK-TICKロゴステッカー封入
[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
◎シングル&アルバム『スブロサ SUBROSA』2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属) の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年11月30日(日)まで]
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2392.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2393.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-79010.html
リリース情報
2024年12月4日（水）発売
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2394 / ￥6,050（税込）
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2395 / ￥5,500（税込）
通常盤 (SHM-CD) / VICL-70283 / ￥3,300（税込）
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属)の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]
完全生産限定カセットテープ (2本組) / VITL-65860〜65861 / ￥4,400（税込）
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]
完全生産限定アナログ盤 (3枚組) / VIJL-60348〜60350 / ￥12,100（税込）
アナログ発売日：2025年1月29日(水)
◎オリジナルアルバム全3枚組LP、180g重量盤
◎オリジナルポスター封入
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎アナログレコードの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2026年1月31日(土)まで]
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2394.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2395.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70283.html
完全生産限定カセットテープ
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65860.html
完全生産限定アナログ盤
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60348.html
VICTOR ONLINE STORE 数量限定セット
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ / VOSF-13246 / ￥9,900（税込）
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ / VOSF-13247 / ￥9,350（税込）
通常盤+オリジナルTシャツ / VOSF-13248 / ￥7,150（税込）
※VICTOR ONLINE STORE数量限定の受注生産販売となります。
※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セット。
※ファンクラブ(FISH TANK)数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99066
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99067
通常盤+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99068
ファンクラブ（FISH TANK） 数量限定セット
完全生産限定盤A+オリジナルトートバッグ / 商品コード：2100321115532 / ￥9,900（税込）
完全生産限定盤B+オリジナルトートバッグ / 商品コード：2100321115549 / ￥9,350（税込）
通常盤+オリジナルトートバッグ / 商品コード：2100321115556 / ￥7,150（税込）
＜ファンクラブ(FISH TANK) 数量限定セット予約受付＞
※本商品はファンクラブ(FISH TANK)会員向けに、予約期間を設けて販売を行います。
※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルトートバッグを同梱したファンクラブ[FISH TANK]限定セットとなります。
※VICTOR ONLINE STORE数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。
ファンクラブ（FISH TANK）数量限定セット
予約期間：2024年9月21日(土)0:00〜10月6日(日)23:59
予約受付URL：https://store.plusmember.jp/bucktick/products/list.php?category_id=3136
アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/subrosa/
ライブ・イベント情報
日本武道館
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：\11,000(税込)
(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999
公演特設サイト
https://buck-tick.com/feature/specialsite_b-t_2024
関連リンク
◆BUCK-TICK オフィシャルサイト