資本主義が生んだ「おまえの時間はオレのもの」的発想と「クソどうでもいい仕事」の関係

「クソどうでもいい仕事(ブルシット・ジョブ)」はなぜエッセンシャル・ワークよりも給料がいいのか? その背景にはわたしたちの労働観が関係していた?ロングセラー『ブルシット・ジョブの謎』が明らかにする世界的現象の謎とは?

「おまえの時間はオレのもの」

さて、賃労働制の成立のためには、人の時間を売買できるという前提がなければなりません。奴隷制ではないのですから。

たとえば、9時から5時まで、人間を買うとします。そうすると、その時間は、買い主は、買われた人間を好きに扱うことができます。じぶんの意のままに扱うことができるわけです。所有物なのですから。

しかし、わたしたちの現代の労働の大半はそうではありません。それでは、賃労働制で買われているものはなんなのでしょうか?

それは労働するわたしたちの力、創造力、すなわち「労働力」なのです。これでわかるでしょう。

あなたを雇っている人間は、あなたのその創造力を時間単位で購入しています。9時から5時まであなたの労働力を買ってるんだから、やることがないからといってぶらぶらされると、なんか損した気分になってイライラするわけです。「おまえの時間はオレのものなのに、おまえはオレのものを盗んだ」という心情がここから生まれます。

こうした「おまえの時間はオレのもの」的発想は、資本主義社会外の人類社会にはほとんど存在しませんでした。人に働かせるときがあるとしても、たいてい奴隷としてか、あるいは生産物を買い上げる(職人相手のような場合)、あるいは、年貢を規定の範囲でさしだしてくれればよい、などでした。それに、キリスト教では、時間を買うことが神への冒涜として長いあいだ許容されていませんでした(だから利子も禁止されていました。時間が富を生むわけですから)。

仕事のための仕事=雇用目的仕事

このように、労働形態においてタスク指向が時間指向に変化することが、「たとえするべきことがなくても、ある種の人間たちはいつも働いていなければならないという発想、そのような人間たちの時間は仕事をでっちあげてでも埋めなければならないという発想」の条件です。

仕事のための仕事、つまり、だれかを働かせるために「でっちあげられる」仕事、やがてBSJというかたちをとるこうした仕事を、より一般的に「make-work」といいます。

わたしたちはここでは「雇用目的仕事」という日本語をあてています。『コリンズ英語辞典』では、「a job, project, or assignment that serves no useful purpose other than to give an otherwise idle or unemployed person something to do」と定義されています。

「そうでもしなければ怠惰なあるいは失業した人間に仕事を与える以外に、いかなる有益な目的ももたない仕事、プロジェクト、課業」という意味です。アメリカ英語ですが、20世紀の前半にこのような意味での初出がみられるようです。

つづく「なぜ「1日4時間労働」は実現しないのか…世界を覆う「クソどうでもいい仕事」という病」では、自分が意味のない仕事をやっていることに気づき、苦しんでいるが、社会ではムダで無意味な仕事が増殖している実態について深く分析する。

なぜ「1日4時間労働」は実現しないのか…世界を覆う「クソどうでもいい仕事」という病