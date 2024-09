「ノーベル賞科学者」が発見したヨーグルトと長寿の間にある秘密…「100年前の仮説」が「21世紀に証明」される驚きの展開

「お腹の調子が悪くて気分が落ち込む」という経験がある人は多いのではないだろうか。これは「脳腸相関」と呼ばれるメカニズムによるものだ。腸と脳は情報のやりとりをしてお互いの機能を調整するしくみがあり、いま世界中の研究者が注目する研究対象となっている。

腸内環境が乱れると不眠、うつ、発達障害、認知症、糖尿病、肥満、高血圧、免疫疾患や感染症の重症化……と、全身のあらゆる不調に関わることがわかってきているという。いったいなぜか? 脳腸相関の最新研究を解説した『「腸と脳」の科学』から、その一部を紹介していこう。

ヨーグルトが長寿の秘訣?

腸内マイクロバイオータは、どのようにして注目を集めるようになったのでしょうか。それは、ある科学者の先駆的な発想がきっかけでした。

1908年にノーベル生理学・医学賞を受賞したウクライナの微生物学者イリヤ・メチニコフは、免疫のしくみを解明した功績が知られていますが、晩年は、老化に関する研究に取り組んでいました。

大腸に便が滞留することで大腸内に棲んでいる腐敗菌が有害物質を産生し、それが細胞の老化を早め、短命の原因となっているのではないか、と考えるようになったのです。

また、古来ブルガリア地方に100歳以上の人々が多いことに注目し、この地方の食事を調べました。その結果、他の地方と比較してヨーグルトが愛飲されていることに気づき、ヨーグルトこそが長寿の要因ではないかと考えるに至ったのです。

そこで、ヨーグルトを飲むことで乳酸菌が腸内に棲みつき、有害物質を産生する腸内の腐敗菌を駆逐し、長寿を得ることができるのではないかという「メチニコフのヨーグルト不老長寿説」を唱えました。この説によって、ヨーグルトがヨーロッパで広く普及するようになりました(※参考文献2-4)。

メチニコフが所属していたパスツール研究所では、1899年に母乳を飲んでいる新生児の糞便からビフィズス菌が発見されており、腸内のビフィズス菌の生態に対する生理作用について研究が行われていました。

ちなみにパスツールは、「細菌の存在なくして生命は成り立たない(Life is not possible without bacteria.)」との名言を残したともいわれています。これらのことも、メチニコフがヨーグルト不老長寿説を唱えることにつながったのではないかと考えられています。

腸内マイクロバイオータのゲノムを解析する

メチニコフのヨーグルト不老長寿説は、当時多くの学者たちによって反論されました。

その主な理由としては、「胃酸や胆汁によって乳酸菌は死滅してしまうため、大腸にまで乳酸菌が到達して、棲みつくことは不可能ではないか」というものでした。

しかし、メチニコフが不老長寿説を唱えてから約100年後、乳酸菌などの腸内マイクロバイオータが、ヒトの健康に重要なはたらきをしているのではないかと再び認識され始めたのです。それは、腸内マイクロバイオータのゲノム解析が行われたことがきっかけです。

その話に入る前に、まず、DNA、ゲノム、遺伝子などの基本をおさらいしておきましょう。ご存じの方は、読み飛ばしていただいて構いません。

私たちの体を形作る細胞の核の中には、4種類の塩基(アデニン〈A〉、グアニン〈G〉、チミン〈T〉、シトシン〈C〉)が鎖状に連なってできているデオキシリボ核酸(DNA)が保存されています。DNAはヒストンと呼ばれるタンパク質に巻き付けられ、細胞の核の中にコンパクトにしまわれていて、その小さく折りたたまれた状態のものを染色体と呼びます。ヒトの場合、染色体が46本あります。

この染色体の上に、ヒトが生きていくために必要なすべての遺伝情報(つまり遺伝子)が記載されています。ある生物にとって生存するために必要なすべての遺伝情報のことを、全遺伝情報、またはゲノムといいます。ヒトのすべての遺伝情報は、ヒトゲノムと呼ばれます。

メタゲノム解析によって開かれた新たな扉

ヒトの染色体は、約30億という莫大な塩基対です。このDNA配列をすべて解読し、染色体のどこにどのような遺伝情報が記載されているのかを明らかにしようとするヒトゲノム計画が1990年にアメリカで開始され、2003年にはその解析結果が公開されました。

このヒトゲノム解析で培った遺伝子解析技術を駆使し、21世紀に入り、DNAの塩基配列を大量かつ高速に解析する方法が開発されました。この装置のことを次世代シークエンサーと呼びます。

さて、腸内マイクロバイオータの話に戻りましょう。

2006年、アメリカ・ワシントン大学のジェフリー・ゴードンは、この次世代シークエンサーを用いてメタゲノム解析という新たな手法を開発し、腸内マイクロバイオータの分類法を確立しました。

具体的には、マウスやヒトの糞便を回収し、その糞便中に存在するすべての腸内マイクロバイオータのDNAを抽出します。さまざまな腸内マイクロバイオータ由来のものが含まれますが、それらすべてのDNA配列をまとめて解読し、得られたDNA配列がどの細菌に対応するのかをスーパーコンピュータを用いて決定します。

これによって、糞便中の腸内マイクロバイオータに含まれる細菌の種類やその細菌が腸内マイクロバイオータ全体に占める割合、そしてその細菌の機能を推定できるようになりました。

