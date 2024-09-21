Âç¤ÎÎ¤¡¡Âç´Ø¾º¿ÊÌÜ°Â£³£³¾¡ÅþÃ£¡õ£Ö²¦¼ê¡¡¼è¤êÄ¾¤·¤Î°ìÈÖ¤ÏÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç´ó¤êÀÚ¤ê¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£±£³ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¤¬¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë»°Ìò¤Ç¤ÎÄ¾¶á£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¼è¤êÄ¾¤·¤ÎËö¤Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£±ÇÔ¤ò»à¼é¡££²ÇÔ¤¬¾Ã¤¨¡¢¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò£²¤Ë¹¤²¤¿¡££±£´ÆüÌÜ¤ËÂç´ØË¾ºÎ¶¤Ë¾¡¤Æ¤Ð£²¾ì½ê¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£Âç´ØË¾ºÎ¶¤Ï´ØÏÆÌ¸Åç¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÂà¤±¡¢£·¾¡ÌÜ¡££±ÇÔ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ò¡¢£³ÇÔ¤ÇÌ¸Åç¡¢Ê¿Ëë¤Î¼ãÎ´·Ê¡¢¶ÓÌÚ¡¢¹â°Â¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¹Ç°¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À²Æ¾ì½ê¤«¤é¤Î£³£³¾¡ÌÜ¡£¼è¤êÄ¾¤·¤Î°ìÈÖ¤òÀ©¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç´Ø¤È¤ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÄ¾¶á£³¾ì½ê¤Ç¤ÎÀ±¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£¹¾ì½ê¡¢¾¼ÏÂ°Ê¹ß»Ë¾åºÇÂ®¤Î¿·Âç´ØÃÂÀ¸¤ËÅö³Î¥é¥ó¥×¤¬¤È¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎºÝ¤É¤¤¾¡Éé¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀºÇ½é¤Î°ìÈÖ¡£ÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤ÆÅÚ¤Ë¿¨¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¸¼ê¤ò¤³¤é¤¨¤¿¤¬¡¢´°Á´¤ËÉ¶¤Î³°¤ØÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶×ºù¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº¸Â¤¬ÅÚÉ¶¤Î³°¤Ë¡£·³ÇÛ¤Ï¶×ºù¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ´ÛÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¸åÈ¾Àï¤Î·©Àî¿³È½Ä¹¡Ê¸µ¾®·ë¶×°ðºÊ¡Ë¤¬¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÎÂÎ¤È¶×ºù¤ÎÂ¤È¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï°ì½Ö¤À¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¼¼¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ëÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÚÉ¶²¼¤ÇÂÔ¤ÄÂç¤ÎÎ¤¤ÎÉ½¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¾¡°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÚ¤é¤µ¤º¤ËÅÚÉ¶¤Î²¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¼è¤êÄ¾¤·¤Î°ìÈÖ¤Ïº£¾ì½ê¤ÎÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Â©¤Î¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢·Ú¤¤Æ°¤¤Ç±¦º¹¤·¡¢º¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤â¡Öº£¤Î¹¶¤á¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¸åÂ³¤È¤Îº¹¤Ï£²¤Ë¹¤¬¤ê¡¢£±£´ÆüÌÜ¤Ë¤â£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔÀï¾¡¤ò½ü¤¤¤Æ£³ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëË¾ºÎ¶¡£¡Ö¤Þ¤À¾ì½ê¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤È£²ÈÖ½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡¢»òÇÕÃ¥¼è¤Ø¡ÈÅ·Å¨¡É·âÇË¤È¤¤¤¯¡£