¿·³ãL¡¦ÂìÀî¡¡¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤Ç¶¦¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤á¤¤¤Ë2ÀïÏ¢È¯ÆÏ¤±¤ë¡¡21Æü¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡¡
¡¡¿·³ãL¤Ï¤¤ç¤¦21Æü¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ÎCÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼Àï¤òWE¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë½½ÆüÄ®»ÔÅö´ÖÂ¿ÌÜÅª¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤¦¡£20Æü¤ÏÀ»äÆÄ®¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ß±«¤ÈÍë¤Ç¤ï¤º¤«40Ê¬¤ÇÃæ»ß¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Àá¤ÎÄ¹ÌîÀï¤Ç³«ËëÃÆ¤ò·è¤á¤¿MFÂìÀî·ë½÷¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¤ËÍè¾ì¤¹¤ë¤á¤¤¤ÎÁ°¤ÇÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¸áÁ°9»þ¤«¤é¤ÎºÇ½ªÄ´À°¡£±«±À¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÊÕ¤ê¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ë¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¾ÈÌÀ¤¬ÅÀÅô¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¶¯±«¤È¤È¤â¤ËÍë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«40Ê¬¤ÇÎý½¬¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂÁá¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ç¨¤ì¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÎ¨Àè¤·¤Æ¥â¥Ã¥×³Ý¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤¿MFÂìÀî¤Ï¡ÖÍë¤ä±«¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë»É·ã¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤â¤Ê¤¯Ê¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÄ¹ÌîÀï¤Ï¡¢Á°È¾15Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤Î³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥¯¥é¥·¥¨ÇÕ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2ÀïÌÜ¤Þ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶¶Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹¶¼é¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Àº¿À°ÂÄêºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ÎÆ¯¤¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡½½ÆüÄ®»ÔÅö´ÖÂ¿ÌÜÅª¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇWE¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¿·³ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°»þÂå¤Î20Ç¯10·î11Æü¤Î¥Î¥¸¥ÞÁêÌÏ¸¶Àï°ÊÍè¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂìÀî¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Æ±þ±ç¤¬À¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¡¢¿·³ã»Ô¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï»°½Å¤Ë½»¤à·»¤¬¤á¤¤¤òÏ¢¤ì¤Æ±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£2ºÐ¤Î¤á¤¤¤Ï¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÆþ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¤á¤¤¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤·»¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥´¡¼¥ë¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È2ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¯¡£