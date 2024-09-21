ＮＹ他市場　２時台　米債利回りの上昇一服
NY株式20日（NY時間13:02）
ダウ平均　　　42098.13（+72.94　+0.17%）
ナスダック　　　17978.03（-35.95　-0.20%）
CME日経平均先物　38190（大証終比：+660　+1.73%）

欧州株式20日GMT17:02
英FT100　 8229.99（-98.73　-1.19%）
独DAX　 18720.01（-282.37　-1.49%）
仏CAC40　 7500.26（-115.15　-1.51%）

米国債利回り（NY時間13:02）
2年債　 　3.568（-0.013）
10年債　　3.719（+0.006）
30年債　　4.066（+0.016）
期待インフレ率　　2.156（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.208（+0.010）
英　国　　3.903（+0.012）
カナダ　　2.932（+0.005）
豪　州　　3.918（-0.010）
日　本　　0.839（0.000）

NY原油先物10 24月限（WTI）(NY時間13:02)
1バレル＝72.35（+0.40　+0.56%）
NY金先物12 24月限（COMEX）(NY時間12:52)
1オンス＝2650.20（+35.60　+1.36%）

ビットコイン（ドル）(NY時間13:02)
１ビットコイン＝62917.40（-124.69　-0.20%）
ビットコイン（円建・参考値）(NY時間13:02)
１ビットコイン＝9046893（-17928　-0.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物は10分遅れ