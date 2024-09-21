ＮＹ他市場 ２時台 米債利回りの上昇一服
ＮＹ他市場 ２時台 米債利回りの上昇一服
NY株式20日（NY時間13:02）
ダウ平均 42098.13（+72.94 +0.17%）
ナスダック 17978.03（-35.95 -0.20%）
CME日経平均先物 38190（大証終比：+660 +1.73%）
欧州株式20日GMT17:02
英FT100 8229.99（-98.73 -1.19%）
独DAX 18720.01（-282.37 -1.49%）
仏CAC40 7500.26（-115.15 -1.51%）
米国債利回り（NY時間13:02）
2年債 3.568（-0.013）
10年債 3.719（+0.006）
30年債 4.066（+0.016）
期待インフレ率 2.156（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.208（+0.010）
英 国 3.903（+0.012）
カナダ 2.932（+0.005）
豪 州 3.918（-0.010）
日 本 0.839（0.000）
NY原油先物10 24月限（WTI）(NY時間13:02)
1バレル＝72.35（+0.40 +0.56%）
NY金先物12 24月限（COMEX）(NY時間12:52)
1オンス＝2650.20（+35.60 +1.36%）
ビットコイン（ドル）(NY時間13:02)
１ビットコイン＝62917.40（-124.69 -0.20%）
ビットコイン（円建・参考値）(NY時間13:02)
１ビットコイン＝9046893（-17928 -0.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物は10分遅れ
NY株式20日（NY時間13:02）
ダウ平均 42098.13（+72.94 +0.17%）
ナスダック 17978.03（-35.95 -0.20%）
CME日経平均先物 38190（大証終比：+660 +1.73%）
欧州株式20日GMT17:02
英FT100 8229.99（-98.73 -1.19%）
独DAX 18720.01（-282.37 -1.49%）
仏CAC40 7500.26（-115.15 -1.51%）
米国債利回り（NY時間13:02）
2年債 3.568（-0.013）
10年債 3.719（+0.006）
30年債 4.066（+0.016）
期待インフレ率 2.156（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.208（+0.010）
英 国 3.903（+0.012）
カナダ 2.932（+0.005）
豪 州 3.918（-0.010）
日 本 0.839（0.000）
NY原油先物10 24月限（WTI）(NY時間13:02)
1バレル＝72.35（+0.40 +0.56%）
NY金先物12 24月限（COMEX）(NY時間12:52)
1オンス＝2650.20（+35.60 +1.36%）
ビットコイン（ドル）(NY時間13:02)
１ビットコイン＝62917.40（-124.69 -0.20%）
ビットコイン（円建・参考値）(NY時間13:02)
１ビットコイン＝9046893（-17928 -0.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物は10分遅れ