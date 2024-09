◇大谷翔平 大リーグ初の「50―50」達成

人気野球漫画「MAJOR」シリーズの作者、満田拓也氏らからは祝福の声が上がった。

満田氏はスポニチ本紙の取材に「事実は小説よりなんとかですね。大谷さんは漫画より奇なりですよ」と漫画以上の存在だと表現した。「打って走ってを極めちゃったのがこれリハビリ中のピッチャーなんですからたまったもんじゃありません。いわばイチローさんと松井(秀喜)さんと野茂(英雄)さんが合体した最強ロボみたいなもんです」と賛辞を惜しまない。さらに「凄すぎてもう私みたいな素人には称賛の言葉が見当たらないです」と続けた。

集英社の漫画誌「週刊少年ジャンプ」編集部も公式SNSで祝福した。大谷は今年初開催となる「ジャンプスポーツ漫画賞」で審査員を務めることが決まっている。“スポーツの力”の広がりを目指す漫画賞で「スポーツの力を第一線で表現し続ける大谷選手に感激。おめでとうございます!」と快挙を称えた。

人気野球ゲーム「パワフルプロ野球」公式SNSでは「前人未到の50―50!さらに“6打数6安打3本塁打10打点2盗塁”の活躍…!」と大暴れしたことに触れ「こんなのパワプロでもそうそう出来ないでやんすよ!」と脱帽した。

芸能界からも喜びの声が上がった。お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏(48)は公式SNSに、自身の持ちギャグ「ゴイゴイスー!」に絡め「5151すー!」と投稿。タレントの武井壮(51)はSNSに「もう大谷翔平が何をしても驚かない。人間がどこまで行けるのか楽しみに観察しよう」とつづった。

さらには在日米軍司令部(USFJ)も公式SNSで「偉業達成おめでとうございます!He is one of a kind!(彼は唯一無二)」と称賛。大記録を打ち立て、日本中がお祭り騒ぎとなった。