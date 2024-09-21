【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール】【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ】9月21日 発売価格：各3,850円【30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01】9月21日 発売価格：1,650円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」及び「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」、「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」を9月21日に発売する。価格は「RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」と「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」が各3,850円で、「WEAPON SET 01」が1,650円。

「30 MINUTES MISSIONS」シリーズより、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のAC「ナイトフォール」とAC「スティールヘイズ」が登場。また、レーザーライフルを含めた武器群のオプションパーツセットも同日に発売する。

「ナイトフォール」と「スティールヘイズ」は、頭部、コア、腕部、脚部それぞれにシリーズ共通構造を採用し、ゲーム内同様に「アセンブル」をプラモデルで再現できる。両肩武器と一部左手武器の取り付けには3mmジョイントを採用し、様々なアセンブルが可能となっている。

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」

アサルトブースト時再現用の頭部パーツと、左手武器「PB-033M ASHMEAD」には射出状態を再現可能な差し替えパーツが付属する。

【付属品】

ナイトフォール 武器×1式

PB-033M ASHMEAD 射出状態再現用パーツ×1式

頭部パーツ×1

シール×1

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」

手武器を肩部へ装備可能にする左肩用の「ウェポンハンガー」と、「Vvc-774LS」には展開状態を再現可能な差し替えパーツが付属する。

【付属品】

スティールヘイズ 武器×1式

Vvc-774LS 展開時再現用パーツ×1式

シール×1

「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」

左右装備時に形状が変わる武装は、右再現用・左再現用のパーツがそれぞれ付属し、選択式で組み立てできる。また、「VP-67LD」にはクリア成形のエフェクトパーツが付属し、展開状態を再現可能となっている。

【付属品】

VP-66LR×1

VP-67LD×1式

Vvc-70VPM×1式

Vvc-700LD×1式

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※発売日は流通により前後する場合があります。