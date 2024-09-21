「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より「ナイトフォール」＆「スティールヘイズ」、「WEAPON SET 01」本日発売！
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ】
9月21日 発売
価格：各3,850円
【30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01】
9月21日 発売
価格：1,650円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」及び「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」、「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」を9月21日に発売する。価格は「RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」と「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」が各3,850円で、「WEAPON SET 01」が1,650円。
「30 MINUTES MISSIONS」シリーズより、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のAC「ナイトフォール」とAC「スティールヘイズ」が登場。また、レーザーライフルを含めた武器群のオプションパーツセットも同日に発売する。
「ナイトフォール」と「スティールヘイズ」は、頭部、コア、腕部、脚部それぞれにシリーズ共通構造を採用し、ゲーム内同様に「アセンブル」をプラモデルで再現できる。両肩武器と一部左手武器の取り付けには3mmジョイントを採用し、様々なアセンブルが可能となっている。
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」
アサルトブースト時再現用の頭部パーツと、左手武器「PB-033M ASHMEAD」には射出状態を再現可能な差し替えパーツが付属する。
【付属品】
ナイトフォール 武器×1式
PB-033M ASHMEAD 射出状態再現用パーツ×1式
頭部パーツ×1
シール×1
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」
手武器を肩部へ装備可能にする左肩用の「ウェポンハンガー」と、「Vvc-774LS」には展開状態を再現可能な差し替えパーツが付属する。
【付属品】
スティールヘイズ 武器×1式
Vvc-774LS 展開時再現用パーツ×1式
シール×1
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」
左右装備時に形状が変わる武装は、右再現用・左再現用のパーツがそれぞれ付属し、選択式で組み立てできる。また、「VP-67LD」にはクリア成形のエフェクトパーツが付属し、展開状態を再現可能となっている。
【付属品】
VP-66LR×1
VP-67LD×1式
Vvc-70VPM×1式
Vvc-700LD×1式
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