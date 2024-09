STEREO DIVE FOUNDATIONが本日9月20日に、新曲「HIKARI」を配信スタートした。ヨーロッパ最大級のファンタジーコンベンション「Pyrkon」からアニメ・漫画に特化させたイベント「Hikari Festival 2024」が8月16日〜8月18日にポーランドで開催。同イベントにはSTEREO DIVE FOUNDATIONも出演、そして同イベントのテーマソングとして書き下ろして現地でも披露したのが「HIKARI」だ。

「Hikari Festival 2024」テーマソング各種配信サイト:https://lnk.to/LZC-2884歌:STEREO DIVE FOUNDATION作詞・作曲・編曲:R・O・N

これまで様々な国で数多くのアニメイベントに出演してきたSTEREO DIVE FOUNDATIONが「音楽は世界中の人々を繋いでいる」ということを表現した楽曲になっている。楽曲の一部には事前にポーランドと日本から募集した音やコーラスも使用されており、巧みなテクニックによって完成された。「アニメ、音楽が好き」そんな同じ気持ちを持つ人々が、国を越えて一つになる大合唱は必聴だ。また、同楽曲を収録したデジタルアルバム『STEREO DIVE 03』が今秋リリースされることも決定。こちらにはTVアニメ『転生したらスライムだった件』やTVアニメ『SYNDUALITY Noir』、TVアニメ『戦国妖狐』などの主題歌も数多く収録される。R・O・Nは「“離れていても繋がっている”それはいつの時代も変わらない。飾ることのないストレートな歌詞にも注目して是非聞いてほしいです」とコメントしている。また、「Hikari Festival」主催者コメントからは以下のコメントが寄せられている。「We are so thrilled that RON has made the theme song for Hikari Festival.It shows the bright and joyful character of our event. We create the Festival with the idea of "from fans to fans", and this song expresses that in both its production and performance.In a unique experience, the fans could take part in the production by recording their voices, which were used in the piece. And then, during the SDF concert in Poland, we all sang the chorus together, which allowed everyone to become a part of the performance. Thank you for composing this song for us!」