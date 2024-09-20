£´°ÂÂÇ¤Îºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ¤Ë¡ÖÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¸«»ö¤ÊÆâ³Ñµå¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¡¡Ã«²ÂÃÎ»á¤Î»ëÅÀ
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£¹¡Ý£¶ºå¿À¡×¡Ê£²£°Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£²°Ì¤Îºå¿À¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º¡¢Ï¢¾¡¤¬£µ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á£³¥²¡¼¥àº¹¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£ÀËÇÔ¤·¤¿Ãæ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£´°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡£µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿Ã«²ÂÃÎ»á¤Ï¡ÖÆâ³Ñµå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤½¤ÎÂÇ·â¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Ã«»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Í²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¡£¿¹Í£¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢Æâ³Ñ¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦Àþ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤ÆÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆâ³Ñµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤³¤«¤éÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÅ¾¤µ¤»¤ÆµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦Àþ¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤¬µÍ¤Þ¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·ÂÎ¤ò³«¤¤¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«»ö¤Ë¼´²óÅ¾¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ£±·³¤Ç½é¤á¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿µ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢£´°ÂÂÇ¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢£¶ÈÖ¤òÂÇ¤ÄÁ°Àî¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£Ã«»á¤Ï¡ÖÁ°Àî¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤Ç²¼°ÌÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£