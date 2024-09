マンチェスター・ユナイテッドは中盤の強化を図っている。



『TNT Sports BR』によると、マンチェスター・ユナイテッドはアタランタに所属する25歳MFエデルソンの獲得を目指しているという。



母国ディスポルティーボ・ブラジルの下部組織出身であるエデルソンはこれまでクルゼイロ、コリンチャンス、フォルタレーザなどでプレイ。ブラジル国内で評価を高めた同選手は2022年1月にイタリアのサレルニターナへ移籍すると、同年7月にはアタランタへ完全移籍。加入当初は注目を浴びていなかったエデルソンだが、近年は徐々に脚光を浴びることに。特に昨季はブンデスリーガ無敗優勝を果たしたレヴァークーゼンとのヨーロッパリーグ決勝で圧巻のパフォーマンスを発揮し、クラブのタイトル獲得に貢献するなどその名を轟かせた。また同シーズン、セリエAでも32試合に先発出場し、6ゴール1アシストを記録しており、タックル成功数もリーグ2位タイとなる80回を記録するなど存在感を増していた。





