¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤º¤Ã¤È9·î¤¬¤¤¤¤¡×¡¡2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¡¡½©ÃË¤¿¤ë¡Ö¼«¸Ê°Å¼¨¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î39¸ÄÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅðÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¤À¡£20Æü¤Ï2²ó2»àÆóÎÝ¤ÇÀèÀ©¤Î±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¼þÅì¤Ï»î¹ç¸å¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤º¤Ã¤È9·î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡£º£Ç¯¤â9·î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¸Ê°Å¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à½©ÃËá¤Ï¿ô»ú¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨3³ä6Ê¬¤È¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢2020Ç¯¤âÆ±3³ä7ÎÒ¡¢¤µ¤é¤Ë10·î¤â3³ä1Ê¬8ÎÒ¤Î¹âÂÇÎ¨¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£º£µ¨¤âÂÇÎ¨2³ä9Ê¬5ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃ¤Ë¤³¤³5»î¹ç¤Ï15ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡¢2»î¹çÏ¢Â³Ê£¿ô°ÂÂÇ¤ÈÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÖÎý½¬¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÈëÌ©¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Î¤¢¤ë²Õ½ê¤Î°Õ¼±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥À®ÀÓ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½¼¼Â´¶¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËèÆü¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Íê¤ì¤ëÁª¼ê²ñÄ¹¤ÏÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°V¤Ø¿´¿È¤È¤â¤ËÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë