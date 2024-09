水曜日のカンパネラが「THE FIRST TAKE」に登場、ロッテ・ガーナチョコレートの新TV-CMに起用された「シャルロッテ」のパフォーマンスが公開された。中毒性ある曲調とキャッチーな歌詞で思わず口ずさみたくなる本楽曲だが、ミュージックビデオでも表現されているモノクロの世界と真っ赤な世界の転換を想起させる、ここだけのスペシャルな演出も必見だ。「歌詞一つ一つの意味を私なりに噛み砕いて、みんながハッピーになってくれるように、私が一番ハッピーな気持ちで歌うことを意識しました。「THE FIRST TAKE」は私も個人的にみんなのパフォーマンスをすごく素敵だなと思って見ているので、こうしてまた出させていただくのがすごく嬉しいです。この「THE FIRST TAKE」を通して、水曜日のカンパネラの楽曲が、「シャルロッテ」という楽曲がたくさんの方に届いていったら嬉しいなと思っているので、ぜひたくさん聴いてください。──水曜日のカンパネラ