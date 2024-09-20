¡Ú¹Åç¸©¹Åç»Ô¡Û¡ÖFlora Notis JILL STUART ²Ö¤Î´ïÅ¹¡×OPEN¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
²Ö¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖFlora Notis JILL STUART(¥Õ¥í¡¼¥é¥Î¡¼¥Æ¥£¥¹ ¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È)¡×¤Ï¡¢¹Åç±ØÄ¾·ë¤Î¿·Å¹ÊÞ¡ÖFlora Notis JILL STUART ²Ö¤Î´ïÅ¹¡×¤ò¡¢9·î26Æü(ÌÚ)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖFlora Notis JILL STUART¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡È²Ö¤ÎËÜ¼Á¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¡ÖFlora Notis JILL STUART¡×¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¸¥ë¡¦¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È»á¤Î°¦¤¹¤ë²Ö¡¹¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢²Ö¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿²Ö¡¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ»½Ñ¤ÇìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFlora Notis JILL STUART¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡È²Ö¡É¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿À¸Ì¿ÎÏ¤È¡¢¤Ä¤ß¤¿¤Æ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇìÔÂô¤Ê¹á¤ê¤Ë¤è¤ê¿´¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤â¤ÄÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£2¼ï¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖFlora Notis JILL STUART ²Ö¤Î´ïÅ¹¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Èµ¡×6,270±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢ ²Ö¡¹¤ÎìÔÂô¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¹á¤ê¤òÁ´¿È¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×¤È¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡£
ËÜÂÎ4,290±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 20mL ¸½ÉÊ¡×¡¢ËÜÂÎ1,980±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à 30g ¸½ÉÊ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ê¥Ú¥¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë 9ml¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÏÁ´11¼ïÎà¡¦¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ÏÁ´10¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤«¤é¡¢¡Ö¥ê¥Ú¥¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡×¤ÏÊ£¿ô¤Î¹á¤ê¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥È¶¡×8,470±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢²Ö¡¹¤ÎìÔÂô¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¹á¤ê¤òÁ´¿È¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥ê¥Ú¥¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡£
ËÜÂÎ4,290±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 20mL ¸½ÉÊ¡×¡¢ËÜÂÎ4,180±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¥ê¥Ú¥¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë 50ml ¸½ÉÊ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à 15g (¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º)¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÏÁ´11¼ïÎà¡¦¡Ö¥ê¥Ú¥¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡×¤ÏÁ´8¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ÏÊ£¿ô¤Î¹á¤ê¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Èµ¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥È¶¡×¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬°Â¿´¤À¡£¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó2.5mL¥µ¥ó¥×¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
[caption id="attachment_1210302" align="aligncenter" width="353"] ²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸[/caption]
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥í¡¼¥é¥Î¡¼¥Æ¥£¥¹ ¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò1ÉÊ°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå100Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó2.5mL¥µ¥ó¥×¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤òÁª¤Ù¤ë¡£
¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖFlora Notis JILL STUART ²Ö¤Î´ïÅ¹¡×¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£Flora Notis JILL STUART ²Ö¤Î´ïÅ¹
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÆî¶è¾¾¸¶Ä®1-2 ekie2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00 ¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡¦±Ä¶È¾õ¶·¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡ÖFlora Notis JILL STUART¡×Å¹ÊÞ¥ê¥¹¥È¡§https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/s/f_shoplist.aspx
¡ÖFlora Notis JILL STUART¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)