P&Gプレステージは、グローバルプレステージスキンケアブランドSK−IIから、匠の技を追求したSK−II最高峰(小売価格が最も高価なSK−IIシリーズ)スキンケアシリーズ「SK−II LXP 金継ぎ」を、9月20日に全国百貨店SK−IIカウンターで発売した。



“時”を重んじる陶磁器の修復技法である“金継ぎ”の哲学をスキンケアに置き換え、時を経て大切に育まれた、肌に新しい美しさを創造する同商品を作り出した。発売を記念して、SK−IIグローバルアンバサダーを務める綾瀬はるかさんを招き、国指定重要文化財「日本橋三越本店」の壁一面に“金継ぎ”をイメージしたプロジェクションマッピングを施す「ACT OF CRAFTMANSHIP」イベントの点灯式およびトークセッションを9月19日に開催した。



イベントでは、SK−II仕様のオリジナルラッピングバスに乗り、純白なドレスをまとった綾瀬はるかさんが日本橋三越本店前に登場。綾瀬さんのカウントダウンに合わせて、日本初の百貨店として今年で120周年を迎え、重要文化財に指定される同施設の外壁一面に、“金継ぎ”をモチーフにしたプロジェクションマッピングが点灯した。圧巻の光景に綾瀬さんも「いつもと違う三越の景色が素敵だった」と強く感動した様子。



トークセッションでは、“時を味方につける”という新商品のコンセプトにちなみ、「時を重ね、経験を積むことへの考え方」というテーマで話を進めた。綾瀬さんは、「自分の経験値が増える分、選択することも増え、人生が豊かになるということは良いことだと感じている」と、俳優として活躍してきたキャリアをもとに、自身の考え方を語る。

また、今なお美しさを増すことの秘訣を聞かれると、「やはりずっとピテラを使ってきて、自分の肌を大事に思いながらケアをしてきたので時を重ねていっても自信を持っていられる」と、長年愛用してきたSK−IIへの信頼を明かした。



その後、SK−IIの新商品、また今回のプロジェクションマッピングのモチーフでもある“金継ぎ”を実際にプライベートで体験したエピソードを披露。「欠けた器を、金継ぎの教室にまとめて持って行ったことがある。欠けているものや割れているものを金継ぎして、難しかったがすごく楽しかった」と思い出を振り返る。また、「手をかけることで今まで以上の価値を生み出すポジティブな技法だと思う。金の継ぎ目が加わることで、以前とは全く違う物になり、強さと同時に美しさをもたらしてくれているとも感じる」と、壊れた物を修復するだけでなく、新たな価値を生み出す技法である金継ぎの魅力を語っていた。



SK−II最高峰スキンケアシリーズの新商品をすでに使用したという綾瀬さんに感想を聞くと、「まずはボトルなどのデザインがとても高級感がある。これまでとまた違うピテラの香りがした」と大絶賛していた。

また、SK−IIがピテラ(特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK−IIだけの天然由来成分(SK−II独自のガラクトミセス 培養液− 整肌保湿成分))誕生から44年間それに向き合い続けた結果、新商品には超濃縮ピテラが限界量配合されてる。40年以上の研究によるSK−IIの限界突破について綾瀬さんは、「限界量とはすごい。ずっとピテラを研究し続けているSK−IIの姿勢は、すごいと感じる」と驚きと称賛のコメントを述べていた。



綾瀬さんにとって「すごく強くなって私の元に現れた相棒」と表現する「LXP金継ぎシリーズ」について「多くの人に試してもらえると嬉しい」と呼びかけるとともに、「人生いろんなことがあるが、悲しいと思うことがあってもプラスに捉えて、自分で自分の機嫌を取って過ごしていきたい」と、これからも共に時を重ねていく新商品への想いと今後の人生観を語ってくれた。



SK−IIは、これまで「肌にとって敵」と思われがちであった「時」に着目。「重ねる時を味方につけ、停滞を打破するような右肩上がりのスキンケアはないものだろうか」という問いの中“時”を重んじる陶磁器の修復技法“金継ぎ”に着目したという。“金継ぎ”は単なる修復技術ではなく、欠けたり割れたりした陶磁器を漆で結びつけ、金をあしらって修復することで新たな美しさへと価値を見出す匠の技。SK−IIはこの“金継ぎ”の哲学をスキンケアに置き換え、時を経て大切に育まれた肌に、新しい美しさを創造する“SK−II LXP 金継ぎ”が誕生した。「SK−II LXP 金継ぎ」は、「美の結合力(ハリ、輝き(ツヤ)を与え、ともにキメを整えること)」を高め、弾むようなハリ、輝き・・・時がたつほど(継続使用による)に、全方位に異次元の美しさへと導く。

SK−IIは世界有数の研究機関と協働し、40年以上にわたり、“肌”と独自成分“ピテラ”についての研究を重ねてきた。「SK−II LXP 金継ぎ」では、再生医療で注目を集める先進のサイエンスである“空間生物学”に着目し、このサイエンスを先駆けてスキンケアに活用。エイジングケア研究における新知見として、肌の結合力が肌の停滞を打破する鍵を握っていることを突き止めた。

この画期的な知見は、国際研究皮膚科学会2023、世界皮膚科学会2023、欧州皮膚科・再生医療学会2023、2024年第13回アジア皮膚科学会というトップレベルの科学会議で発表され、Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications、Journal of Dermatological Science、International Journal of Cosmetic Scienceというトップレベルのサイエンス雑誌にも掲載されている。





まるで熟練の技術をもつ金継ぎ職人が陶磁器のかけらひとつひとつを精密につなぎ合わせ新たな美術品を作り上げるように。「美の結合力」を高め、経験を重ねてきた肌に新たな価値を。弾むようなハリ、輝き。時がたつほどに、全方位に異次元の美しさへと導く。

「SK−II LXP 金継ぎ」シリーズの核となるのは、SK−II独自の天然由来成分ピテラを、限界まで濃縮した“超濃縮ピテラ”。同シリーズでは“超濃縮ピテラ”を、4品すべてに贅沢に配合した。「逆浸透圧濃縮法」という技術を用い、貴重なピテラに高い熱を加えたり、組成を壊したりすることなく、濃縮することに成功した。また、同シリーズのヒーローアイテムとなる「SK−II LXP 金継ぎ クリーム」は、全成分中でピテラを最も多く配合することに成功。クリームの特性上これまで大変困難であるとされていた処方が、熟練の職人技によって実現した。さらに、希少な成分“ゴールドシルクセリシン(加水分解シルク(整肌保湿成分))”を配合。世界の1ヵ所でしか生息していない希少な蚕からとれる成分で、深刻な肌悩みにアプローチする。



「SK−II LXP 金継ぎ クリーム〈美容クリーム〉」(50g)

「SK−II LXP 金継ぎ クリーム〈美容クリーム〉」(50g)は、SK−IIクリーム史上初めて、全成分中でピテラを最も多く配合した高機能クリーム。薄い二重膜をもち触れた体温ですばやく成分を溶かすクイックリリース型と、厚めの二重膜で肌の上に成分をリリースし続ける長もち型という、ふたつの異なるマイクロドロップが、かつてないテクスチャーを実現した。エステティシャン高橋ミカさん監修によって独自に開発したメソッドでなじませることで、さらに引き締まった印象へ導く。上質で落ち着きのある、伽羅にインスピレーションを得た「真那香 雅」の香りとなっている。



「SK−II LXP 金継ぎ エッセンス〈一般肌用化粧水〉」(150ml)

「SK−II LXP 金継ぎ エッセンス〈一般肌用化粧水〉」(150ml)は、SK−II最高濃度(超濃縮ピテラを最も多く配合していること)の超濃縮ピテラを、主成分として贅沢にたっぷり配合した、まるで美容液のような化粧水とのこと。土台ケアにふさわしいみずみずしさとコクを兼ね備え、肌に吸い込まれるようになじむ。濃密なピテラを感じられるほんのりしたとろみと色、重ねても重くならず、きめ細かさとツヤが増していくような使い心地に酔いしれて。深呼吸したくなるように上質で落ち着きのある、伽羅にインスピレーションを得た「真那香 雅」の香りとなっている。



「SK−II LXP 金継ぎ セラム〈美容液〉」(50mL)

「SK−II LXP 金継ぎ セラム〈美容液〉」(50mL)は、使ってすぐに気づく、圧倒的なうるおいとなめらかさだとか。従来のLXPセラムに比べて多くの超濃縮ピテラを配合した。ゴールドシルクセリシンに加え、ナイアシンアミド(乾燥ダメージケア成分(保湿成分))、酵母ペプチド(サッカロミセスセレビシアエエキス(整肌成分))も配合した高機能美容液。なめらかなテクスチャーで素早く浸透(角質層まで)し、「美の結合力」を高め、もっちりと弾むようにハリのある印象へと導く。伽羅にインスピレーションを得た「真那香 雅」の香りとなっている。



「SK−II LXP 金継ぎ アイ クリーム〈目元用クリーム〉」

「SK−II LXP 金継ぎ アイ クリーム〈目元用クリーム〉」は、繊細なまぶたにも「美の結合力」を届けるという。SK−IIアイクリームの中で、最も多くのピテラを配合。ゴールドシルクセリシンに加え、キク花エキス(クリサンテルムインジクムエキス(整肌保湿成分))も配合した高機能アイクリーム。「美の結合力」を高め、複合的な目元の悩みにアプローチし、みずみずしくうるおって冴えた目元印象へと導く。上質で落ち着きのある、伽羅にインスピレーションを得た「真那香 雅」の香りとなっている。

[小売価格]

SK−II LXP 金継ぎ クリーム〈美容クリーム〉:6万8200円

SK−II LXP 金継ぎ エッセンス〈一般肌用化粧水〉:5万5000円

SK−II LXP 金継ぎ セラム〈美容液〉:7万1500円

SK−II LXP 金継ぎ アイ クリーム〈目元用クリーム〉:5万1700円

(すべて税込)

[発売日]9月20日(金)

SK−II=https://www.sk-ii.jp