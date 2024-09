CACグループは、2024年10月5日(土)に「第8回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦」を開催します。

第8回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦

■大会概要

大会名称: 第8回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦

日程 : 2024年10月5日(土)開会式9:30 競技開始10:15 閉会式15:55(予定)

会場 : SUBARU総合スポーツセンター

https://www.mitakagenki-plaza.jp/sports/

主催 : 株式会社CAC Holdings

共催 : CACグループ各社

後援 : 三鷹市、一般社団法人日本ボッチャ協会

東京都肢体不自由特別支援学校長会、

東京都肢体不自由特別支援学校体育連盟

協力 : 株式会社アポワテック

CACグループは、2024年10月5日(土)に「第8回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦」を開催。

本大会は回を追うごとに大会規模を拡大しており、第8回となる今大会は17校30チーム、約200名の参加を予定しています。

CACグループは、一般社団法人日本ボッチャ協会のゴールドトップパートナーとして、2016年より障害者スポーツであるボッチャの普及・支援に取り組んでいます。

CACカップは都内の特別支援学校に通う生徒を対象に開催するボッチャ交流戦です。

ボッチャを通じた競技マナー(スポーツマンシップ)の習得や、CACカップの参加者、関係者との交流などによる生涯スポーツへの意識向上が目的です。

■CACグループのCSR活動について

CAC Holdingsは、日頃より支えてくださっている社会および皆様に感謝の気持ちをお伝えする一つの形として、障害者スポーツであるボッチャの普及・支援活動を、株式会社シーエーシーをはじめとしたグループ会社と共に2016年より行っています。

ITサービスを国内外で展開しているCACグループの力を生かし、ITを活用した観戦環境の整備等にも取り組んでいます。

(ボッチャ普及・支援に向けたCACグループの取り組みについて)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生涯スポーツへの意識向上!第8回 CACカップ 学生ボッチャ交流戦 appeared first on Dtimes.