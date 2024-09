ネサンスは、ロングセラー製品「マニス ストレートヘアジェル」のノベルティ付き企画品をオンラインで期間限定発売します。

ネサンス「マニス ストレートヘアジェル」

商品名 : マニス ストレートヘアジェル 1回分サシェ3枚付き

内容量 : 180ml

販売価格: 1320円(消費税込み)

URL : https://x.gd/UQdtq

販売期間: 2024年9月20日〜9月30日

9月の残暑はまだ続き、湿気による髪の広がりやダメージが気になる季節です。

「マニス ストレートヘアジェル」は、毛髪親和性ケラチン※1と吸着性ケラチン※2で、髪の内部のバランスを整えます。

※1加水分解ケラチン ※2ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン

これにより、滑らかでまとまりのある髪をキープします。

さらに、毛髪保護成分18MEA(クオタニウム-33)が、日常生活での摩擦や熱ダメージからキューティクルを保護します。

