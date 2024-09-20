髪内部から潤いを守るWケラチン配合！ネサンス「マニス ストレートヘアジェル」
ネサンスは、ロングセラー製品「マニス ストレートヘアジェル」のノベルティ付き企画品をオンラインで期間限定発売します。
ネサンス「マニス ストレートヘアジェル」
商品名 ： マニス ストレートヘアジェル 1回分サシェ3枚付き
内容量 ： 180ml
販売価格： 1320円(消費税込み)
URL ： https://x.gd/UQdtq
販売期間： 2024年9月20日〜9月30日
ネサンスは、ロングセラー製品「マニス ストレートヘアジェル」のノベルティ付き企画品をオンラインで期間限定発売。
9月の残暑はまだ続き、湿気による髪の広がりやダメージが気になる季節です。
「マニス ストレートヘアジェル」は、毛髪親和性ケラチン※1と吸着性ケラチン※2で、髪の内部のバランスを整えます。
※1加水分解ケラチン ※2ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン
これにより、滑らかでまとまりのある髪をキープします。
さらに、毛髪保護成分18MEA(クオタニウム-33)が、日常生活での摩擦や熱ダメージからキューティクルを保護します。
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 髪内部から潤いを守るWケラチン配合！ネサンス「マニス ストレートヘアジェル」 appeared first on Dtimes.