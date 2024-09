「紙兎ロペ」のロペとアキラ先輩リニューアルサポーター就任！「ニューポートひたちなかファッションクルーズ」大規模リニューアル

ジョイフル本田は、ニューポートひたちなかファッションクルーズが2026年に開店20周年を迎えるのに合わせ、2024年秋から2025年春にかけて大規模リニューアルを実施します。

「ニューポートひたちなかファッションクルーズ」大規模リニューアル

同施設は2006年7月15日にオープン以来、隣接する大型ホームセンター「ジョイフル本田 ニューポートひたちなか店」や映画館、そして専門店などを含んだ茨城県県央・県北最大級のショッピングセンターとして、茨城県内にとどまらず周辺各県から多くの方が来店。

第一弾のリニューアルは、新規テナント8店、リニューアルテナント11店と計19店が新たな装いとなります。

今回のリニューアルでは、大人気アニメ「紙兎ロペ」のロペとアキラ先輩が「ファッションクルーズ リニューアルサポーター」に就任し、リニューアル記念の館内イベント等に登場します。

【キャラクター選定理由】

施設の認知拡大、新規顧客獲得の効果最大化を目的として、知名度の高いキャラクターの採用を検討した結果、全国東宝系映画館のCMやテレビでおなじみの「紙兎ロペ」をリニューアルサポーターに選定しました。

声を聴くだけですぐにキャラクターを想起でき、老若男女を問わず幅広い世代で認知度が高いことが選定理由です。

◆「ニューポートひたちなかファッションクルーズ」リニューアル概要

【新規開店】計8店(営業開始日順)

【リニューアル店】計11店(営業開始日順)

ニューポートひたちなかファッションクルーズ

運営会社 :株式会社ジョイフル本田

所在地 :茨城県ひたちなか市新光町35

開店年月日:2006年7月15日

店舗内容 :大型複合ショッピングセンター

