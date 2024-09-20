愛媛県で最大震度４の地震 県内は「震度１」震源は豊後水道【徳島】
２０日２１時２２分ころ、地震がありました。
震源地は、豊後水道（北緯３３．３度、東経１３２．３度）で、震源の深さ
は約４０ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は４．７と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は次のとおりです。
＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
徳島県
震度１
徳島市大和町 徳島三好市池田町サラダ 徳島三好市西祖谷山村＊
徳島三好市山城町＊ つるぎ町貞光＊ 阿南市富岡町 牟岐町中村＊
美波町西の地＊
震度４
宇和島市丸穂＊ 宇和島市三間町＊ 八幡浜市五反田＊
震度３
宇和島市住吉町 宇和島市津島町＊ 宇和島市吉田町＊
八幡浜市保内町＊ 大洲市肱川町＊ 大洲市長浜＊ 大洲市大洲＊
西予市野村町 西予市宇和町＊ 西予市三瓶町＊ 西予市明浜町＊
内子町内子＊ 内子町平岡＊ 伊方町湊浦＊ 愛南町船越＊
愛南町柏＊ 愛南町一本松＊ 伊予市中山町＊ 久万高原町久万＊
震度２
八幡浜市広瀬 大洲市豊茂 大洲市河辺町＊ 西予市城川町＊
内子町小田＊ 伊方町三崎＊ 愛南町御荘＊ 愛南町城辺＊
松野町松丸＊ 愛媛鬼北町成川 愛媛鬼北町下鍵山＊
愛媛鬼北町近永＊ 伊予市下吾川＊ 久万高原町渋草＊
松山市北持田町 松山市富久町＊ 松山市北条辻＊ 松山市中島大浦＊
東温市南方＊ 東温市見奈良＊ 愛媛松前町筒井＊ 砥部町総津＊
砥部町宮内＊ 今治市南宝来町二丁目 今治市朝倉北＊
今治市大西町＊ 今治市菊間町＊ 今治市吉海町＊ 今治市大三島町＊
西条市丹原町鞍瀬 西条市周布＊ 西条市新田＊ 西条市丹原町池田＊
西条市小松町＊ 上島町弓削＊
震度１
伊方町三机＊ 伊予市双海町＊ 久万高原町東川＊
久万高原町柳井川＊ 今治市玉川町＊ 今治市宮窪町＊
今治市上浦町＊ 今治市関前岡村＊ 今治市波方町＊ 今治市伯方町＊
上島町魚島＊ 上島町生名＊ 上島町岩城＊ 新居浜市一宮町
新居浜市中筋町＊ 新居浜市別子山＊ 四国中央市中曽根町＊
四国中央市土居町＊ 四国中央市金生町＊
高知県
震度３
宿毛市桜町＊
震度２
宿毛市片島 四万十市古津賀＊ 四万十市西土佐江川崎＊
梼原町広野＊ 梼原町梼原＊ 四万十町大正＊ 大月町弘見＊
黒潮町入野 黒潮町佐賀＊ 高知市本町 高知市丸ノ内＊
高知香南市夜須町坪井＊
震度１
四万十町窪川中津川 四万十町十川＊ 土佐清水市有永
土佐清水市足摺岬 土佐清水市松尾＊ 土佐清水市天神町＊
中土佐町大野見吉野＊ 中土佐町久礼＊ 高知津野町永野＊
高知津野町力石＊ 三原村来栖野＊ 高知市春野町芳原
高知香南市吉川町吉原＊ 高知香南市赤岡支所＊
高知香南市野市町西野＊ 南国市オオソネ＊ 土佐市蓮池＊
須崎市山手町 須崎市西糺町＊ 香美市土佐山田町岩積＊
香美市物部町大栃＊ 本山町本山＊ 大豊町黒石＊ 大豊町高須＊
土佐町土居＊ 大川村小松＊ いの町脇ノ山＊ いの町上八川＊
いの町長沢＊ 仁淀川町土居＊ 仁淀川町大崎＊ 佐川町役場＊
越知町越知＊ 日高村本郷＊ 室戸市浮津＊ 安芸市西浜
安芸市矢ノ丸＊ 芸西村和食＊
香川県
震度２
三豊市高瀬町＊ 三豊市詫間町＊
震度１
三豊市豊中町＊ 三豊市財田町＊ 三豊市山本町＊ 三豊市三野町＊
丸亀市新田町＊ 丸亀市飯山町＊ 観音寺市坂本町 観音寺市瀬戸町＊
観音寺市大野原町＊ 観音寺市豊浜町＊ 宇多津町役場＊
綾川町山田下＊ 綾川町滝宮＊ 琴平町榎井＊ 多度津町家中
まんのう町吉野下＊ 高松市伏石町 高松市扇町＊ 高松市庵治町＊
高松市国分寺町＊ 高松市牟礼町＊ さぬき市長尾総合公園＊
東かがわ市西村 土庄町淵崎 小豆島町池田＊ 直島町役場＊
兵庫県
震度１
豊岡市桜町 赤穂市加里屋＊ 上郡町大持＊
この地震による津波の心配はありません。