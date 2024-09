宇多田ヒカルのライブ上映イベントが全国の映画館で、ファーストライブから最新作まで9作品を一挙上映

宇多田ヒカルのライブ上映イベント「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema」が、2024年11月より全国の映画館にて順次開催される。

宇多田ヒカルのライブ上映イベント、全国の映画館で開催

自身初となるベストアルバム『SCIENCE FICTION』を4月にリリースし、9月には同作を引っ提げた6年ぶりの全国ライブツアーを無事に完走した宇多田ヒカル。彼女のデビュー25周年を記念した今回の上映イベントでは、これまでのキャリアの中で行われた全9つのライブを、劇場の大スクリーンで楽しめる。

ファーストライブから最新作まで、全9つの映像を“ライブ音響”で

会場となる各映画館には、ライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材を持ち込むことで、リアルライブさながらの迫力を体感できる“ライブ音響”をセッティング。1999年4月に行われたファーストライブ「Luv Live」から、最新の「SCIENCE FICTION TOUR 2024」まで、これまでの軌跡を辿るライブ映像を、臨場感あふれる音響で上映する。

なお、全9つのライブ映像のうち、「Luv Live」「BOHEMIAN SUMMER 2000」「UNPLUGGED」の初期3作品については、フルHDにアップコンバートされた最新の映像での上映となる。

開催概要

「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema」

■大阪会場

なんばパークスシネマ(大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス8F)

開催期間:2024年11月20日(水)〜11月24日(日)

■愛知会場

ミッドランドスクエア シネマ(名古屋市中村区名駅四丁目11番27号 シンフォニー豊田ビル2階)

開催期間:2024年12月5日(木)〜12月9日(月)

■東京会場

新宿ピカデリー(東京都新宿区新宿3丁目15番15号)

開催期間:2025年1月8日(水)〜1月12日(日)

■北海道会場

イオンシネマ小樽(北海道小樽市築港11-2 ウイングベイ小樽2番街4F)

開催期間:2025年1月15日(水)〜1月19日(日)

■宮城会場

MOVIX仙台(宮城県仙台市太白区長町7-20-15 ザ・モール仙台長町Part2内)

開催期間:2025年1月18日(土)〜1月22日(水)

■福岡会場

イオンシネマ福岡(福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1-2064 イオンモール福岡2F)

開催期間:2025年1月25日(土)〜1月29日(水)

※発声・拍手・手拍子・ペンライトの使用OK。



<上映作品>

・Luv Live(1999)★

・BOHEMIAN SUMMER 2000(2000)★

・UNPLUGGED(2001)★

・In Budokan 2004 ヒカルの5(2004)

・UTADA UNITED 2006(2006)

・WILD LIFE(2010)

・Laughter in the Dark Tour 2018(2018)

・Live Sessions from Air Studios(2022)

・SCIENCE FICTION TOUR 2024(2024)

※★印の作品は、フルHDにアップコンバートされた最新の映像。



<チケット>

■1日通し券(6作品)/全席日時・座席指定

料金:12,500円

予約期間:2024年9月20日(金)18:00〜10月14日(月)23:59

受付:イベント公式WEBサイト ※抽選予約

■1回券/全席日時・座席指定

料金:2,500円

発売日時:2024年11月2日(土)0:00〜

発売方法:各上映劇場にて

※1回券の販売は、各上映劇場のみでの販売となる。

※詳細は決定次第、各上映劇場公式サイトにて発表。

【入場者プレゼント/1日通し券・1回券共通】

ご当地くまちゃんステッカー

※入場者プレゼントの絵柄は各会場で異なる。

※1日通し券で入場の場合、入場者プレゼントは上映回ごとに合計6枚となるが、絵柄は全て同じものとなる。

