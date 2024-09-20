HACHI、メジャーデビューアルバム詳細解禁。台北公演含むライブツアーの詳細も決定
バーチャルシンガーのHACHIがキングレコード／SONIC BLADEから11月13日にリリースするメジャーデビューアルバム『for ASTRA.』の最新情報が公開となった。
メジャーデビューアルバム『for ASTRA.』は“ボイジャーのゴールデンレコード”をモチーフに「まだ見ぬあなたに届ける歌を」という自身の思いを込めた楽曲を収録した通算3枚目のフルアルバム。特製クリアケース・記念カード for ASTRA.ver.（シリアルナンバー入り）・ミュージックキーホルダーといった豪華特典が付属される特別仕様盤と通常盤の2形態でリリースされる。
収録楽曲は、すでに配信となった「Dusk」のほか全13曲。通常盤にはボーナストラックとして過去にリリースされた「20」のリミックス音源が収録されることが明らかになった。あわせて各店舗別の特典も公開されている。
さらに、3ヶ月連続でアルバムからのデジタル先行配信の第2弾の「万有引力」も楽曲とMVも公開となった。こちらの楽曲は未来古代楽団プロデュースで、これまでのHACHIの楽曲とは一風変わった内容になっている。ミュージックビデオも新たな切り口の表現で描かれた。
今回のアルバムリリースにあわせて東京・台北でのライブツアーの開催も決定。12月14日に東京・Zepp Shinjukuと、来年2025年1月10日に台北・Zepp New Taipeiの2箇所で開催される。昨年より会場の規模がより大きくなり、最新アルバムを引っ提げての内容となるため期待が高まる。現在、12月14日 東京・Zepp Shinjuku公演のチケット先行がスタートしている。
メジャーデビューアルバム『for ASTRA.』
■特別仕様盤（CD+特典）
価格：￥5,500+税
【特別仕様特典】
・特製クリアケース
・記念カード for ASTRA. ver.（シリアルナンバー入り）
・ミュージックキーホルダー
■通常盤（CD only）
価格：￥3,000+税
■収録内容（CD）
1.line, sphere, dot.
Composition / Arrangement：gaze//he's me
2.スウィングバイ
Lyrics / Composition / Arrangement：gaze//he's me
3.Dusk
Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA
4.DIVE
Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA
5.異星から
Lyrics / Composition / Arrangement：春野
6.√64
Lyrics / Composition / Arrangement：春野
7.万有引力
Lyrics / Composition / Arrangement：砂守岳央（未来古代楽団）
8.VESTIGIA
Lyrics / Composition / Arrangement：Powerless
9.fragment
Lyrics：しゅうた・萌映 Composition：しゅうた Arrangement：クレナズム
10.檻
Lyrics：砂守岳央（未来古代楽団） Composition / Arrangement：松岡美弥子（未来古代楽団）
11.万華鏡
Lyrics / Composition：海野水玉 Arrangement：出羽良彰
12.Pale Blue Dot
Lyrics / Composition：海野水玉 Arrangement：出羽良彰
13.レコードのように
Lyrics：HACHI Composition / Arrangement：gaze//he's me
※通常盤のみ収録
Bonus Track. 20( DJ WILDPARTY remix)
先行配信情報
2024.9.20 デジタル先行配信（第2弾）
配信リンク：https://hachi.lnk.to/banyuuinryoku
MV：https://youtu.be/ZDh4lkSzgXg
■「Dusk」
2024.8.9 デジタル先行配信（第1弾）
配信リンク：https://HACHI.lnk.to/Dusk
MV：https://youtu.be/GRMtBaDEEYE
＜HACHI 2024 Zepp Live Tour 「for ASTRA.」＞
日時：2024年12月14日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：Zepp Shinjuku
・台北公演
日時：2025年1月10日（金）開場 19:00 / 開演 20:00
会場：Zepp New Taipei
チケット（東京公演）
プレミアムチケット：18,000円 (税込、優先入場・会場配布特典付)
スタンダードチケット：6,500円(税込)
チケット先行情報
受付期間：9/20(金) 21:00 〜 10/14(月・祝)23:59
受付URL：https://eplus.jp/8hachi/
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