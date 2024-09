「gol.」コラボ！HAN-KUN「COLLABORATION ITEM企画」

HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEM企画を行っています。

HAN-KUN「COLLABORATION ITEM企画」

HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEM企画を行っています。

その第9弾として、世界中のローカルフットボールを楽しむ旅をしながら、ユニークなアイデアで表現するアパレルブランド「gol.」とのCOLLABORATIONが決定しました。

HAN-KUN 15周年オリジナルデザインのスウェットセットアップを2024年9月21日(土)12:00に販売します。

HAN-KUNグッズとしては初めて販売する厚みがありつつも伸びる生地です。

今回のコラボレーションを記念して描きおろしたオリジナルデザインとなっており、特別感溢れる商品に仕上がっています。

【アイテム】

◆HAN-KUN 15th ANNIV.×gol. スウェットセットアップ 19,800円

※All Tax in

【販売期間】2024年9月21日(土)12:00

※在庫がなくなり次第終了

【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300

■ハンクン/HAN-KUN

湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。

メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催。

