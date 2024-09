ラストラン記念イベント第3弾！立山黒部アルペンルート「立山トンネルトロリーバス」

「立山黒部アルペンルート」は、2024年10月14日(月・祝)から、日本最後のトロリーバス「立山トンネルトロリーバス」のラストラン記念イベントの第3弾を実施します。

立山黒部アルペンルート「立山トンネルトロリーバス」ラストラン記念イベント第3弾

初日には、富山県出身の女優・瀧内公美さんが立山黒部アルペンルートの「1日駅長」に就任します。

【立山トンネルトロリーバス・ラストラン記念イベントについて】

日本で唯一残るトロリーバス「立山トンネルトロリーバス」が11月30日(土)に最終運行となることを記念したイベントを、第1弾〜第3弾の3回に分けて実施。第3弾が始まる10月14日(月・祝)「鉄道の日」には特別イベントも開催します。

■イベント特設ページ https://www.alpen-route.com/trolleybus/

■10月14日(月・祝)イベント内容

(1) 瀧内公美さんが「1日駅長」に就任!

時間:11時〜15時

場所:室堂(メイン会場)、大観峰、黒部平

内容:駅長就任式、改札・発車合図等駅長の業務実施、大観峰・黒部平視察等

・瀧内公美さん略歴:1989年10月21日生まれ。富山県出身。

2012年から女優活動を開始、映画『グレイトフル・デッド』(14年)で初主演。『日本でいちばん悪い奴ら』(16年)で注目され、『彼女の人生は間違いじゃない』(17年)に主演。『火口のふたり』(19年)でキネマ旬報主演女優賞、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞受賞。『由宇子の天秤』(21年)、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』(21年、カンテレ)など話題作に出演。現在は大河ドラマ『光る君へ』(NHK)、舞台『夫婦パラダイス〜街の灯はそこに〜』(9月6日〜19日・紀伊國屋ホール、9月22日〜23日・穂の国とよはし芸術劇場PLAT主ホール、9月26日〜27日・森ノ宮ピロティホール)に出演中。

(2) 第4回メモリアルバックヤードツアー ※事前応募制、応募期間終了

時間:11時30分〜

場所:室堂

内容:バックヤードでの運転士や整備士によるトロリーバスの紹介、記念撮影等

(3) トロバス部品販売会

時間:受付:10時〜12時/販売会:14時30分〜16時

場所:室堂、ホテル立山

内容:トロリーバスの貴重な部品(トロリー線、電圧計等)を先着50名様に限定販売

